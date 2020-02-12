台裔候選人出局！經費不足…楊安澤宣布退出民主黨初選

▲民主黨台裔美籍候選人楊安澤（Andrew Yang）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據CNN報導指出，美國民主黨台裔總統候選人楊安澤（Andrew Yang）計畫於當地時間11日晚間，在新罕布夏州宣布退出總統初選。基於前次在愛荷華州的初選，楊安澤僅拿到1％的選票，為了減少競選經費支出，他還裁掉不少選辦人員，在財源不足的情況下，最終只能選擇退場。

楊安澤是民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士，他提出「自由紅利」政策，讓每個美國成年人都能獲得每個月1000美元（約台幣3萬元）的基本收入，獲得許多年輕族群支持，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也公開力挺，支持楊安澤主張的「全民基本收入」，因為這「顯然有必要」（Obviously needed）。

I am so proud of this campaign. Thank you to everyone who got us here. — Andrew Yang (@AndrewYang) February 12, 2020

本月初首先登場的愛荷華州初選爆發爭議，原將用於計算選票、提報投票結果的應用程式出現嚴重問題，導致初選結果延遲24小時才公布。楊安澤對此表示，「如果有一顆（能預測未來的）水晶球，我們可能不會在愛荷華州投注這麼多心力，因為我認為後續開票結果不明，傷害每位參選人。」

截至1月初，楊安澤的競選團隊約有300名員工，但在愛荷華州失利後，由於經費不足，必須進行裁員；楊安澤仍樂觀表示，他對於能夠走到這步仍非常自豪，「我讓很多初步入政壇的人活絡起來，我認為可以繼續向前，直到我們找出到達終點的解決方法。」這似乎也暗示了楊安澤後續的政治規劃，「如果這是發球的最佳方式，我當然願意再次參加比賽。」

楊安澤2017年11月6日向聯邦選舉委員會（FEC）遞交參選申請，競選口號是「Humanity First」（人性至上）。他認為，自動化和人工智慧將會消滅數百萬個工作機會，因此美國必須採取應變措施避免「機器人末世」、防止經濟大恐慌等級的失業率和社會總體崩潰。

近來，楊安澤的支持者不斷批評，媒體不僅在平常的報導中忽略楊安澤，甚至有超過10次以上，楊安澤的畫像與名字直接在候選人名單被消失。對此楊安澤接受NBC訪問時表示，「某種意義上來說，種族問題可能會影響我的參選，因為我（的參選）對各種媒體來說都是全新的。」

在幾乎每一場辯論中，楊安澤獲得的發言時間都是最少的，甚至被許多支持率低於他的候選人超過。以11月舉行的辯論來說，楊安澤直到最後32分鐘才被問到問題；而今年6月的辯論中，楊安澤僅發言4次，但也因為他全程未插嘴，抱持良好風度，讓他的推特在辯論結束後，竟有超過10萬名新粉絲追蹤。

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