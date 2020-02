台裔候選人出局！經費不足…楊安澤宣布退出民主黨初選

▲民主黨台裔美籍候選人楊安澤(Andrew Yang)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

根據CNN報導指出,美國民主黨台裔總統候選人楊安澤(Andrew Yang)計畫於當地時間11日晚間,在新罕布夏州宣布退出總統初選。基於前次在愛荷華州的初選,楊安澤僅拿到1%的選票,為了減少競選經費支出,他還裁掉不少選辦人員,在財源不足的情況下,最終只能選擇退場。

楊安澤是民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士,他提出「自由紅利」政策,讓每個美國成年人都能獲得每個月1000美元(約台幣3萬元)的基本收入,獲得許多年輕族群支持,就連特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也公開力挺,支持楊安澤主張的「全民基本收入」,因為這「顯然有必要」(Obviously needed)。

I am so proud of this campaign. Thank you to everyone who got us here.