微風「例行人事調整」裁減三成人力　百貨業第一槍估破百人受影響

記者黃翊婷／綜合報導

微風集團董事長廖鎮漢上月初才在尾牙宣布全台10店業績破305億元，沒想到如今卻爆出將裁員近三成，掀起內部員工議論。雖然目前《ETtoday新聞雲》仍在求證當中，但這枚震撼彈一拋出，其他百貨業者是否會跟進，也是外界相當關注的焦點之一。

根據《中國時報》報導，微風集團10日通令各部門的事業主管，要求執行精英人力專案並提出名單，大幅資遣將近三成的人員，預計會有超過百人受到影響，加上這次的調整幅度比往年大，一度也掀起內部員工議論；不過，微風集團方面表示，這只是例行的人事調整。

▲微風集團董事長廖鎮漢。（圖／記者湯興漢攝）

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由於受到武漢肺炎疫情影響，百貨業在農曆春節期間的銷售業績大多呈現下滑的現象，雖然微風集團聲明這是例行調整，卻是百貨業年後裁減人力的第一槍，難免會引起高度關注，至於其他業者是否會跟進，也將成為外界關注的重點之一。

不過，微風集團董事長廖鎮漢今年1月7日曾在尾牙的致詞中提到，今年是微風的第19年尾牙，2020年會是市場變化多端的一年，機會是留給準備好的人，面對市場變化將會備足各式不同的生態圈來應對，並喊出今年全年業績上看310億元的目標。

據了解，微風集團去年的整體業績超過305億元，員工年終獎金都是從2.5個月起跳，績優員工最高可以拿到7個月。如今開出百貨業人事調整的第一槍，究竟是受到疫情衝擊的因應措施還是其他原因，仍有待後續觀察、求證。