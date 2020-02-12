鑽石公主號「台翁咳血又狂流鼻血」　沒醫護來！兒急上網查偏方：日不知變通

▲鑽石公主號上的武漢肺炎確診人數不斷增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，12日又再增39例確診感染武漢肺炎，目前船上已累計174例確診。另外，還有3600人在船上隔離，包括22名台灣人，其中一名85歲台灣老翁身體不適，咳血又狂流鼻血仍未獲准下船。老翁的兒子認為，日本政府作法完全沒有變通餘地，實在太制式、本末倒置。

鑽石公主號郵輪截至6日確診人數為20人，7日大幅新增41名確診，8日再新增3名確診，9日再新增6例確診，10日更一口氣新增65例確診，而12日又新增39例確診。船上剩下的3600人從5日開始隔離14天，一直要到19日。

在11日之前的135例確診中，《NHK》報導，厚生勞動省表示，20多歲者6人、30多歲者5人、40多歲者4人、50多歲者15人、60多歲者37人，其中70多歲54人最多，80多歲12人、90多歲2人；至於135例確診當中，以日本人71例最多，25名美國人、11名澳洲人、8名加拿大人和8名菲律賓人。厚生勞動省考慮對船上超過80歲的人優先送檢，因長者或患有慢性疾病若感染病毒，病情可能會很嚴重。

▲▼鑽石公主號上已累計有174例確診。（圖／路透社、達志影像／美聯社）

船上一名台灣男子寫信給總統蔡英文求救，他11日對《中央社》說，85歲父親10日接受篩檢，但還不知道結果；父親11日多次流鼻血，但沒有醫護人員到他和父親的房間。

這名台灣旅客說，他十分擔心父親的身體，只能上網查偏方，藉由穴道按摩讓父親止住鼻血。他也認為，日本政府處理此事完全沒變通餘地，只說沒發燒的人就不能接受篩檢，完全不理咳血、流鼻血的父親，或有其他疾病的乘客，實在是本末倒置。

這名台灣旅客指出，11日已聯繫上駐日代表處官員，希望當局讓父親和其他台灣長者先下船；官員建議他向鑽石公主號反映，也說該處已通知日本外務省。

對此，我駐日代表處已成立「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」，交由副代表蔡明耀擔任召集人，目前已與日方接洽，雙方保持密切聯繫，一切仍要等待日方安排。