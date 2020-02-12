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德國武漢肺炎「再添2病患」累計16例　成歐洲病例數最多

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲武漢肺炎病例數持續緩慢增加，不習慣戴口罩的歐洲人也開始掩面出門。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國週二（11日）宣布，新增2例武漢肺炎確診病例，病患皆位於南方邦巴伐利亞（Bavaria）。新增病例讓德國確診病例來到16例，成為歐洲武漢肺炎病患數最多的國家。

路透社引述巴伐利亞衛生局長報導，2名新增病患都曾和先前在慕尼黑西邊施塔恩貝格確診的病患有接觸史；汽車零件供應商「偉博斯通」（Webasto）表示，內部一名中國籍員工，１月份時曾到公司位於慕尼黑的總部拜訪，回到中國後不久就被確診武漢肺炎，因此很明顯他在拜訪期間就將病毒傳染給幾名德國同事。

德國衛生部長史潘（Jens Spahn）2日才表示，七大工業國（G7）將要召開會議，針對武漢肺炎疫情商討對策；漢莎航空公司（Lufthansa）3日也宣布，旗下漢莎航空、奧地利航空（Austrian Airlines）和瑞士航空（Swissair），至2月底前停飛北京和上海的航線，飛往瀋陽、南京、傾倒的航班到3月28日前也全面停飛，以杜絕疫情擴散至國內及全球，德國卻在不到10天內意外成為「歐洲武漢肺炎大國」。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11日下午在記者會中表示，病毒對一個國家政經和社會造成的動盪，肯定大於恐怖攻擊所帶來的影響，因此呼籲各國將新型冠狀病毒視為「全民頭號公敵」，落實防疫和圍堵的措施。

►武漢肺炎擴散　德國漢莎航空延長停飛中國航班！

►武漢肺炎疫情擴散迅速　德衛生部長：G7將召開會議討論共同對策

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