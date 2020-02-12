美國撤僑首現確診！增至13例　檢測兩次才知陽性「誤放出院一晚」

▲美國撤僑包機出現武漢肺炎確診病例。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

美國第13起新型冠狀病毒（武漢肺炎，2019-nCoV）確診病例出現在加州，這位患者日前搭乘撤僑包機從武漢反美，第一次接受檢測為陰性，獲准離開醫院之後，才在第二次檢測中確認為陽性。雖然外界擔心這個「失誤」會導致疫情擴散，但美國疾管中心（CDC）表示，現階段已經掌握與患者接觸過的人員名單，會再進行評估。

根據《CNBC》報導，美國第13例確診患者上週搭乘撤僑包機自武漢返回，並在聖地牙哥（San Diego）米拉瑪陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Miramar）隔離14天，當時共有4人感到身體不適，送往加州大學聖地牙哥分校醫學中心檢測，結果為陰性，於是通通獲准出院。

▲全美共有13例確診病例。

沒想到美國疾管中心隔日隨即表示，在第二次的檢查中，4人之中有1人的檢測結果為陽性。該名病患「在外待了一晚」，目前已返回加州大學聖地牙哥分校醫學中心進行隔離觀察，院方也證實此人病況控制良好，希望大家不要過度擔憂。

由於第13例是經過兩次檢測才確診，中間還一度獲准出院，消息傳開後掀起美國民眾、媒體議論，還有媒體將整件事情認定為「失誤」。對此，美國疾管中心強調，已經掌握所有與患者接觸的人員名單，後續會再進一步評估這些人有無出入高風險場所。