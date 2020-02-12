民間自製火箭飛鼠一號明日升空波折多　國研院：無權干涉晉陞

▲飛鼠一號確定在2/13升空，控制中心曝光 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者周康玉／台北報導

台灣首支由民間自製的探空火箭、晉陞公司的「飛鼠一號」發射計畫，一度因當地居民反對、主管機關不明、未申請土地使用權等問題幾經波折，如今確定明（13）日清晨6時在台東縣達仁鄉南田村發射。目前正與晉陞有合作案、科技部轄下財團法人國研院表示，由於此發射計畫是晉陞公司自身的研發能量，科技部與國研院無權干涉。

台東縣政府昨日表態，針對晉陞未經申請於私人土地自行興建火箭發射基地乙案，已對該公司裁處40萬元罰款，並限期於明（109）年1月31日前自行拆除恢復原狀，但對於任何有助促進經濟發展且無安全疑慮的投資開發事業，皆持正面支持並予以協助。針對主管機關不明，台東縣政府認為，火箭目的主管機關應由中央衡酌責定。

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由於國研院目前與晉陞有合作案，也就是委託晉陞進行探空火箭發射實驗，預計6月底前發射上去。然而國研院強調，委託晉陞執行的「多功能混合式探空火箭發射服務」此為一次性實驗性質，契約規定晉陞公司必須於契約到期日之前，完成一枚火箭探空飛行任務。

對晉陞的「飛鼠一號」發射計畫，國研院強調，這是晉陞為建立自身火箭研發能量所進行之試射實驗，此工作並未列於與國研院太空中心的契約之中。

國研院表示，契約中並未要求晉陞建立自有的發射場地，執行團隊可以考慮租用現有發射場或是臨時搭建發射台等方式處理。過去探空火箭多次實驗，也均是以租用公有地，搭建臨時發射架方式完成實驗。晉陞的發射地點是由該公司自行決定，這次發射並未列於雙方契約之中，故科技部、國研院太空中心無權干涉。

國研院表示，依據台東縣政府2月10日的說明，晉陞的火箭發射場並未遵照現行土地管制相關法令。科技部及國研院太空中心已請晉陞公司務必與地方政府、所轄機關充分溝通，遵循法令之相關規定。

▼台東縣政府有對晉陞未申請土地使用開罰。（圖／記者楊鈞典翻攝）