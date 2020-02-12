WHO：武漢肺炎比恐怖攻擊更具威力　疫苗最快18個月內完成

▲譚德塞一改先前「武漢肺炎不需太過擔心」的論調，轉而呼籲各國將之視為最大敵人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢肺炎不僅嚴重國內民生，更對世界安全造成威脅，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前形容全球疫情僅是「火花」程度，但須小心星火燎原；他週二（11日）更加重說明，武漢肺炎影響的層面「比恐怖攻擊更有威脅」，因此應該被視「全民頭號公敵」。

根據路透社報導，WHO於11日下午舉行記者會，為起源武漢、引發肺炎的病症的新型冠狀病毒，正式命名為COVID-19。譚德塞表示全球公共衛生系統偏弱的國家，至少有30國，他強烈呼籲這些國家必須盡快建立好檢測新型冠狀病毒的措施，以防止境內擴散，否則會是一場大破壞。

譚德塞的態度不再像一周前輕鬆，11日對武漢肺炎疫情影響的發言更像是努力敲響警鐘，「老實說，病毒對政治、經濟和社會造成的動盪，比起恐怖攻擊要更有威脅得多」，「病毒造成的後果比任何恐怖攻擊還有力，如果全世界現在還不願意覺醒，開始把這個病毒視為全民頭號公敵，那我不認為我們會從教訓中學到什麼。」

WHO邀集全球400位專家舉行「全球研究及創新論壇」，其中一項重點就是討論新型冠狀病毒的疫苗研究；WHO預計在18個月後備妥第一批疫苗，現階段各國仍需做好長期防疫的準備。

截至10日，中國武漢肺炎確診人數4.2萬例，死亡也突破千人；根據中國呼吸病學專家鍾南山判斷，疫情可能在本月中達到高峰，4月時結束。

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