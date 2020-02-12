　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼響尾蛇角保護區（Rattlesnake Point Conservation Area）。（圖／GoogleMaps）

▲響尾蛇角保育區（Rattlesnake Point Conservation Area）。（圖／GoogleMaps）

記者柯沛辰／綜合報導

加拿大安大略省南部的米爾頓（Milton）傳出一起悲劇，一對父女9日下午到當地的響尾蛇角保護區（Rattlesnake Point Conservation Area）散步失蹤，但當晚11點多被發現陳屍懸崖底部。警方初步研判2人可能是失足喪生，但女童繼父懷疑整起案件並非意外。

荷頓區警方發言人萊恩．安德森（Ryan Anderson）10日表示，警方在當地時間9日深夜11點06分發現2人遺體，地點位在懸崖底部，初步研判2人應該是失足跌落，不幸重傷身亡。

安德森指出，警方當天晚間7點30分接獲報案，得知35歲男子羅賓．布朗（Robin Brown）帶著4歲女兒到米爾頓的響尾蛇角自然保育區散步，原定傍晚5點30分將女童帶還給繼父，但到了晚上卻遲遲沒有消息。

▲▼父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了。（圖／翻攝自臉書／Philip Viater）

▲4歲女童Keira Kagan也不幸陳屍懸崖底。（圖／翻攝自臉書／Philip Viater）

考量到當晚起大風，天氣雨雪交加、道路濕滑，而且公園地形複雜、森林茂密，還有懸崖和巨石，可能給搜救工作增加難度，警方出動事故搜救、警犬隊及戰略搜救等多個部門，但一行人找到父女倆時，2人已雙雙成為冰冷遺體。

女童繼父菲利普．維亞特（Philip Viater）向媒體表示，警方初步認為是意外，但他認為對方帶4歲女兒去響尾蛇角散步很詭異，這行程很不合理，也很不適合，「我和妻子懷疑，他可能擔心失去探視權，也覺得可能是最後一次探視，所以選擇帶著女兒一起跳下懸崖自殺，把女兒給帶走了…」

當地媒體披露，死亡的4歲女童名叫凱拉.卡根（Keira Kagan），雙親離婚後，多年來一直在法庭上爭取她的監護權。最終生父布朗喪失了監護權，但仍保有探視權利，因此繼父上周五將女兒送到布朗那裏，讓他們共度周末，沒想到這竟是最後一次見到女兒。

▲▼父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Viater）

▲繼父維亞特、女童凱拉及生母珍妮佛合照。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Viater，下同）

繼父維亞特批評，他們長期在法庭上互爭監護權，他早就擔心對方會傷害女兒，因此不斷向法院反映體制有缺陷，但3年來講了10多次都沒人理睬，最後一次1月28日他甚至在庭上尋求「緊急命令」，以防任何無監督機制的探視，「現在我最擔心的事情發生了，我的女兒永遠不會回來了。」

安大略省法律規定，任何5歲以下兒童死亡，警方凶案組都必須介入調查，因此2人遺體正在醫院進行屍檢，警方也聯繫家屬前來釐清案情。安德森強調，目前案件調查還在最初階段，不能排除任何可能性，若有任何人能提供線索，歡迎與警方聯繫。

▲▼父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了。（圖／翻攝自臉書／Jennifer Viater）

▲▼父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了。（圖／翻攝自臉書／Philip Viater）

▲維亞特與繼女凱拉俏皮合照，兩人感情不言可喻。（圖／翻攝自臉書／Philip Viater）

ET快訊
WHO：新冠狀病毒命名為COVID-19　18個月內完成疫苗
整隻含頭翅下鍋！「蝙蝠餐」這裡還在大賣　達人：最推翅膀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了

新加坡「再爆2起」肺炎病例　皆為本地感染無中國旅遊史

快訊／WHO宣布：新冠狀病毒正式命名COVID-19　18個月內完成疫苗

比拉薩熱還毒「感染48hrs內亡」　奈及利亞爆怪病1周死15人

NASA發射「太陽軌道飛行器」　近距離鳥瞰太陽兩極

帕華洛蒂最親密搭檔　世紀女高音弗蕾妮辭世

整隻含頭翅下鍋！武漢疫情擴散　「蝙蝠餐」這裡還在大賣　達人：最推翅膀

50萬種昆蟲瀕臨絕種　人類要負全責，氣候變遷是兇手之一

川普：美國將建立全球最强大的核武力量

研究：蝙蝠體內含干擾素　可保護自身並加速病毒增殖

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

100年前黑歷史、沒經歷過SARS...日政府防疫慢半拍消極3原因曝光

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了

新加坡「再爆2起」肺炎病例　皆為本地感染無中國旅遊史

快訊／WHO宣布：新冠狀病毒正式命名COVID-19　18個月內完成疫苗

比拉薩熱還毒「感染48hrs內亡」　奈及利亞爆怪病1周死15人

NASA發射「太陽軌道飛行器」　近距離鳥瞰太陽兩極

帕華洛蒂最親密搭檔　世紀女高音弗蕾妮辭世

整隻含頭翅下鍋！武漢疫情擴散　「蝙蝠餐」這裡還在大賣　達人：最推翅膀

50萬種昆蟲瀕臨絕種　人類要負全責，氣候變遷是兇手之一

川普：美國將建立全球最强大的核武力量

研究：蝙蝠體內含干擾素　可保護自身並加速病毒增殖

高醫大富二代爭學妹！「瓦斯爐烤屍」再自殺　崩潰Call律師：我的人生完蛋了！

身高差情侶必試6招愛愛體位

JHBL／UA嶄新訓練內容　劉馥榕強調「重心轉移」重要性

手機架機車開導航！正妹滑地圖秒噴1000元　網曝開罰關鍵

湖北黃岡全面健康普查：1.3萬人發燒　武漢書記稱普查「達99%」惹怒網友

父與4歲女慘死懸崖底！繼父曝恐怖內情：我最擔心的事發生了

粉絲當起柯南！放大楊冪墨鏡反射　抓包女神在看「GL漫畫」

《安眠書店》男主角潘巴奇利要當爸了！老婆親曝懷孕喜訊

快訊／板橋深夜大火！鄰居聽到「碰」一聲　5樓頂加竄火光

台中5家高CP旅宿！體驗住在地窖洞穴、用咖啡命名的房間超紅

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

國際熱門新聞

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

武漢肺炎疫情蔓延　蝙蝠餐這裡仍大賣

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫

奈國爆怪病1周死15人　比拉薩熱還毒　

奈及利亞怪病感染48hrs內亡　非武漢肺炎

父與4歲女慘死懸崖底　繼父曝恐怖內情

新加坡再爆2病例　皆本地感染

新型冠狀病毒最長活9天　30度C秒滅生存率

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」

南韓變性人考上女子大學被逼退

女星在馬爾地夫穿比基尼逛街被捕

美國將撤銷WTO「開發中國家」優惠

她慘遭兒子10多年好友性侵　強壓沙發「逼脫底褲」

蝙蝠體內含干擾素　本身不中病毒

更多熱門

相關新聞

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

為了因應武漢肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）11 日邀請全球400位專家學者，於日內瓦召開「全球研究和創新論壇」。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上宣布，世界衛生組織將新冠狀病毒命名為COVID-19。

NASA發射太陽軌道飛行器　近距離鳥瞰太陽

NASA發射太陽軌道飛行器　近距離鳥瞰太陽

天花板流下謎樣液體　他聽真相嚇壞

天花板流下謎樣液體　他聽真相嚇壞

美空軍基地隔離僑胞　職員被騷擾

美空軍基地隔離僑胞　職員被騷擾

近半國人個資遭竊　美司法部起訴中國軍人

近半國人個資遭竊　美司法部起訴中國軍人

關鍵字：

繼父懸崖加拿大多倫多安大略米爾頓監護權北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

開學遇921畢業碰SARS　網推最慘大學生

武漢肺炎疫情蔓延　蝙蝠餐這裡仍大賣

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫

NASA的立掃把挑戰是假消息

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

《想見你》爆結局外流　柯佳嬿說重話

謝和弦夫妻拆夥潮牌賠錢！Keanna宣布下一步計畫

Albee范乙霏被爆料和張立東「同居半個月」　

女兒夢到母「被壓在地上砍」　女經理恐遭分屍

賓士哥國道球棒攔車「ㄏㄚˋ」！ 他淡定關上車窗

國光女神有男友「捷運站肉貼邱昊奇」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面