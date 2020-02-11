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台股日均量創19個月新高　1月證交稅年增近一成

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（11）日公布全國稅收統計，1月的整體稅收僅較去年同期微增0.4%，不過證交稅部分，即使遇到春節連假交易日減少，因為1月日平均交易量創19個月新高，因此實徵淨額達到70億元，年增近一成，創下連續第4個月正成長的好成績。

根據財政部公布1月全國稅收統計，1月實徵淨額達1550億元，創歷年同月新高，年增率為0.4%，占今年預算數的6.4%。以綜所稅、證交稅及營業稅增長較多。

請繼續往下閱讀...

1月的綜所稅實徵淨額為311億元，年增27%，之所以年成長超過兩成，財政部解釋，因為台積電去年改按季分配股利，有股息發放日是落在1月，使得盈餘分配所得扣繳稅款較去年同期大增。

證交稅的部分，1月的平均每日成交值近1800億元，為1798億元，較去年同期的日平均成交值僅1107億元明顯放大，同時創19個月新高，使得1月證交稅實徵淨額有70億元，年增率9.4%，也較去年同期增加6億元，是連續4個月正成長。

不過，因為武漢肺炎的疫情在1月開始蔓延，外界關心是否會影響今（2020）年稅收，財政部表示，因為綜所稅、營所是繳交去（2019）年的所得，所以今年的綜所稅較不受到疫情的影響，有遞延反映的情況。會直接受到影響的則為營業稅、證交稅、貨物稅、關稅等等，都是當下課徵當年的稅，就會受到景氣與疫情的影響。

財政部表示，從SARS經驗來看，2003年第1季，營業稅、證交稅、貨物稅及關稅確實受到衝擊，但等疫情控制住後，第2季、第3季還是有小幅回彈，當年短徵1203億元。

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