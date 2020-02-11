財政部召開「雨天不收傘」會議！七大公股銀行紓困方案　一次看

▲財政部邀集各公股銀行討論「雨天不收傘」、銀行防疫會議。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（11）日找八大公股銀行討論武漢肺炎疫情的因應策略，由財政部次長阮清華主持，主要討論內容有四項，包含大陸員工防疫措施、各公股銀的備援方案、中小企業雨天不收傘的紓困以及各公股銀未來要配合行政院，協助因疫情擴散，營運受到衝擊的產業與企業。

一，針對武漢肺炎疫情的因應措施，尤其是公股銀行都有大陸分行，所以各公股銀行要確保在大陸的同仁健康、安全，以及建置防疫SOP，例如如果有1個員工感染，必須隔離與醫療救助；如果2個員工受到感染，顯示已經產生群聚感染，該分行就要暫時停止營業。

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二，如果疫情持續擴大，各公股銀行都要有備援計劃，確保業務不中斷。三，要針對中小企業、微型企業提出紓困方案，現在各公股銀行已經陸續提出相關的個金、小微企業「雨天不收傘」計畫，包含台銀、一銀等公股銀行都有提出，如果企業因疫情而營運困難，或者是遭受到休無薪假，就可以延長繳款或只還利息等策略，降低借款人的負擔。

四，對於疫情慘業，像是觀光、交通等，行政院正在研擬優惠利率、紓困的方案，各公股銀將配合政府政策執行各項紓困及振興方案。

▼七大公股銀行紓困方案。（表／記者吳靜君；資料來源／各銀行，依據各公股銀行公布為準）