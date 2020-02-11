2019刷卡金額飆3.22兆創新高　北富銀靠1張神卡連2個月拿下發卡王

▲根據金管會統計，2019年刷卡金額3.22兆元，一舉創下歷史新高紀錄。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（11）日公布信用卡最新統計，2019年刷卡金額達3.22兆元，超越2018年全年的2.88兆元，一舉創下歷史新高，而北富銀靠1張神卡，發卡量衝第一，國泰世華則以簽帳金額最高，奪下刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至2019年12月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,739萬張，總有效卡數約3,192萬張，其中當月簽帳金額約2,909億元，較上年同期增加487億元，年增率達20.11%。

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2019年簽帳金額達3兆2,227億元，年成長11.76%，超越2018一整年的2.88兆元，一舉創下歷史新高。金管會銀行局分析，刷卡金額創新高有2大主因，首先是國內各發卡機構祭出多項優惠措施，像是現金回饋等好康，提高持卡人改以刷卡消費的意願；再者是收單機構不斷拓點，讓民眾使用場域也跟著增加，也是讓全年累計消費金額創新高的原因。

觀察各家銀行2019年12月刷卡金額表現，國泰世華銀行單月簽帳金額達559億元，連續蟬聯刷卡王寶座，排名第二的是中信銀行，單月簽帳金額為432億元，至於第3到5名則分別是玉山銀行（386億元）、台新銀行（299億元）以及台北富邦銀行（239億元）。

另以發卡量來看，北富銀發卡數衝第一，共發了30萬269張，榮登發卡王寶座，緊追在後的是玉山銀行（11萬4,679張），其餘第3至5名分別是中信銀行（8萬1,739張）、台新銀行（7萬3,779張）及國泰世華銀行（6萬6,433張）。

據了解，台北富邦銀行12月發卡量衝破30萬張，主要是J卡帶動所致，除了在日本享有3.3%的回饋無上限外，更是首創日韓11大機場消費9%回饋無上限，成為新一代旅日神卡。

至於武漢肺炎疫情是否會影響刷卡，銀行局指出，一周前聯徵中心有統計指出，以面對面交易來看，有4成是跨區消費，也就是帳單地址和消費地址不同，因此若受到疫情影響，減少到外頭購買，也許會有些影響，不過民眾有可能從線下交易轉為線上交易，也就是改為網購，因此後續仍得持續觀察。