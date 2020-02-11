武漢肺炎疫情比SARS嚴重　瑞銀估陸今年經濟成長率降至5.4%

▲武漢肺炎疫情蔓延，瑞銀認為，這次疫情對經濟影響大於SARS，估大陸今年經濟成長率降至5.4%。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續擴散，市場擔憂會衝擊大陸經濟，瑞銀（UBS）今（11）日表示，「初步判斷這次疫情對經濟影響會大於非典（SARS）」，若疫情在首季得以控制，預估2020年經濟成長率下調至5.4%，但若情況不樂觀，全年經濟成長率恐降至5%以下。

瑞銀今天舉行大中華區媒體電話會議，瑞銀投資研究部首席中國經濟學家、亞洲經濟研究主管汪濤及瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑將針對中國大陸宏觀經濟及股票市場進行詳細分析。

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汪濤認為，新型冠狀病毒肺炎疫情目前看起來比SARS更加嚴重，無論是確診或死亡人數已超過SARS期間，且影響範圍更大，大陸多個城市陸續宣布封城，另有多個地區實施封閉式管理，因此對經濟、生活的衝擊也大於SARS期間。

新型冠狀病毒肺炎對大陸經濟的影響，可分成3個層面來看，首先是對經濟影響的評估，汪濤表示，「初步判斷這次疫情對經濟影響會大於非典（SARS）」。

汪濤指出，假設疫情在第一季得到控制，且3月後不再新增許多病例，預期第一季大陸經濟成長率將放緩至3.8%，隨後在政策刺激、經濟活動恢復下，可望在第二季至第四季反彈，預期全年經濟成長率下調至5.4%。不過，疫情若無法得到控制，經濟活動恢復情況較為緩慢，第一季經濟成長率較上季減少3%時，今年經濟成長率估5%，若第一季較上季減少5%時，全年有經濟成長率恐降至5%以下，可能只有4%多一點。

汪濤分析，這次疫情受到衝擊最大的行業是住宿餐飲、交通運輸、旅遊等，也就是消費影響層面更大；另一方面，工廠年後延長假期較多，對生產、產應鏈的影響程度也會超越2003年，由於大陸在全球電子產夜戰比較大，可能會間接影響到台灣、韓國等電子行業。

再者是政策反應，汪濤認為，首要政策一定是盡快將疫情控制住，減少病毒對人民的生命威脅，同時預期政府會透過財政刺激，以及央行增加流動性投放，今年推估至少再降準100個基點，下調中期借貸便利（MLF）利率15至20個基點，對影子信貸的管控可能也會小幅放鬆，最後是對受疫情影響的區域，進一步加碼公共基礎設施，上述政策仍在醞釀中，預估未來幾周內會陸續出爐。

最後，對國際和資本市場的影響，汪濤則說，除了旅遊、產業鏈受到影響外，目前仍有企業還無法開工，第一季獲利可能會出現下滑趨勢，而政府提供延長貸款、減免稅費等服務，特別是針對中小企業，希望能夠熬過這段期間，不過「最恐慌的一瞬間已過」，後續仍得看疫情控制程度、復工復產等情況。

至於外資是否會因此撤出大陸，汪濤表示，疫情若能在幾周內得到控制，對外資來說應該影響不大，但若無法快速控制疫情，對於產業鏈中斷影響期較長，外商可能考慮撤出大陸，主要是過去2年中美貿易戰、美國封鎖科技產品，加上大陸勞動、環境成本提高，若又擔心疾病衛生系統問題，將會影響外資未來布局腳步。