比拉薩熱還毒「感染48hrs內亡」　奈及利亞爆怪病1周死15人

▲奈及利亞爆發怪病。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

奈及利亞在1月底爆出怪異傳染病,首先通報的地點在首都阿布加(Abuja)東南邊的貝努埃省(Benue),患者會在48小時內死亡,截至3日為止,有104人染病。衛生部長尹漢奈爾(Osagie Ehanire)7日表示,這個傳染病並非伊波拉(Ebola)或是拉薩熱(Lassa fever),也不是中國爆發的2019新型冠狀病毒。

這起傳染病事件是在貝努埃省首先通報,根據英國《獨立報》報導,奈國當局將此病形容為「奇怪的傳染病」,患者會有嘔吐、腹瀉的情形發生,不到1周的時間就有數十人感染,15人死亡,截至2月3日為止,更有高達104人染病。

在非洲的傳染病當中,以伊波拉和拉薩熱最為常見,其中拉薩熱是一種由拉薩病毒所引起的病毒性出血熱,會有發燒、虛弱、頭痛、嘔吐和肌肉疼痛的症狀,感染後死亡的風險約為百分之一,並且經常在症狀出現後2周內發生,就算倖存下來,也會有四分之一的存活者會有機率發生耳聾。

