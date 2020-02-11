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比拉薩熱還毒「感染48hrs內亡」　奈及利亞爆怪病1周死15人

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▲▼病毒。（示意圖／取自免費圖庫pPixabay）

▲奈及利亞爆發怪病。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

奈及利亞在1月底爆出怪異傳染病，首先通報的地點在首都阿布加（Abuja）東南邊的貝努埃省（Benue），患者會在48小時內死亡，截至3日為止，有104人染病。衛生部長尹漢奈爾（Osagie Ehanire）7日表示，這個傳染病並非伊波拉（Ebola）或是拉薩熱（Lassa fever），也不是中國爆發的2019新型冠狀病毒。

這起傳染病事件是在貝努埃省首先通報，根據英國《獨立報》報導，奈國當局將此病形容為「奇怪的傳染病」，患者會有嘔吐、腹瀉的情形發生，不到1周的時間就有數十人感染，15人死亡，截至2月3日為止，更有高達104人染病。

在非洲的傳染病當中，以伊波拉和拉薩熱最為常見，其中拉薩熱是一種由拉薩病毒所引起的病毒性出血熱，會有發燒、虛弱、頭痛、嘔吐和肌肉疼痛的症狀，感染後死亡的風險約為百分之一，並且經常在症狀出現後2周內發生，就算倖存下來，也會有四分之一的存活者會有機率發生耳聾。

根據《每日郵報》（Daily Post）報導，奈國參議員莫羅（Abba Moro）表示，參議院的一項決議中，列舉了感染患者的數據，患者都在感染後的48小時內死亡，希望國家的衛生局派出專家，前往疫情中心，以便了解更多有關疾病的細節。

尹漢奈爾也表示，奈及利亞疾病控制中心（NCDC）已經在受災地區啟動了應急行動，目前懷疑是捕魚使用的化學物質是傳染病的源頭。

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