KKBOX超佛！防疫照顧假/WFH雙規範並進　在家加班也可領加班費

▲KKBOX除了貼心地讓申請防疫照顧假的員工可領可領全薪外，再提出在家工作新政策。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

勞動部為了這次武漢肺炎特別訂定的「防疫照顧假」於今（11）日正式上路，先前KKBOX就已指出，全心照顧孩童而無法在家工作者，可向主管、HR提出申請，並會給予全薪，這項決定已讓人覺得超幸福；而KKBOX後來再提出一項新政策，如果公司同仁有需要也可申請在家工作（Work From Home，WFH），且若是在家工作期間仍有加班事宜，那麼亦可申請加班。

KKBOX指出，公司同仁若是要申請WFH，那麼就得事先向公司申請VPN連線授權，且須確認個人VPN連線是否正常；不過一般事務，例如收發電子郵件、Google Suites等，就不需要使用VPN。

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根據KKBOX內部統計，目前防疫照顧假與WFH兩種方式皆已有同仁申請，截至目前為止兩種方式加起來申請的員工將近20位。

另外，KKBOX也表示，如果公司一旦有同仁確診武漢肺炎，那麼將啟動全員WFH的14天居家隔離機制；如果在家工作期間仍有加班事宜，那麼與一般的加班規則相同，只要提前告知主管、並取得核准，那麼就可申請加班。