武漢肺炎疫情蔓延　20家上市櫃公司確定無法如期申報1月營收

▲金管會表示，目前有454家上市櫃公司未申報1月營收，其中有20家受到疫情影響確定無法如期在15日申報。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情蔓延，上市櫃公司陸續公布1月營收，金管會證期局今（11）日表示，目前有454家上市櫃公司未申報，其中20家由於當地政府限制外地員工回到工作崗位，因此確定無法如期在15日前申報，將視個別情況向金管會申請展延。

公開發行公司原先應在2月10日前申報1月營運情形，不過受到疫情影響，金管會宣布可延長至2月15日申報。所謂的營運情形，包括合併營業收入額、資金貸與及背書保證金額、從事衍生性商品交易等情況。

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金管會證期局表示，到今天上午11時為止，整體應申報上市櫃公司共有1,715家，目前已申報的家數為1,261家，約占整體74%。換句話說，目前尚有454家未申報。

證期局指出，證交所、櫃買中心透過問券調查，目前有20家上市櫃公司確定無法在2月15日申報，而尚未回覆或未回覆的則有48家，其餘386家則回覆可如期於15日申報。

20家上市櫃公司無法如期申報，證期局表示，主要是當地政府限制外地員工回到工作崗位。至於1月營收可展延多久，證期局說，上市櫃公司可檢具理由向金管會申請展延，將視個案而定。

此外，上市櫃公司原定要在3月底公布去年年度財報，但受到疫情影響，會計師事務所難派人到大陸執行審計工作，證期局也提及，目前仍與會計師研議替代查核方案，由於涉及審計相關實務，將與會計師來溝通與討論。