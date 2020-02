研究：蝙蝠體內含干擾素　可保護自身並加速病毒增殖

▲蝙蝠體內特有的干擾素,可以保護自身的細胞免受病毒的攻擊。(圖/翻攝自pixabay

新型冠狀病毒的最初來源一般都指向蝙蝠,但作為多種人畜共患疾病的宿主,為何蝙蝠自身卻不會發病? 生物學雜誌elife在2月3日刊登了美國、德國、新加坡、荷蘭學者聯合發表一篇論文《人畜共患病的出現和蝙蝠細胞中的病毒動力學》(viral dynamics in bat cell lines, with implications for zoonotic emergence)。

當中指出:蝙蝠體內特有的干擾素,可以保護牠的細胞免受病毒的攻擊,同時也可以促進病毒的快速增殖,蔓延到缺乏類似蝙蝠免疫能力的次級宿主、例如人類時,則會產生更高的毒性。

上述論文指出,蝙蝠是幾種新出現的、重要的人畜共患疾病的宿主,牠卻可以在不經歷疾病的情況下攜帶這種病毒。研究團隊採用體外實驗及宿主內模擬相結合的創新方法,探索蝙蝠特有免疫力對病毒動力學的影響。該項研究證明了蝙蝠體內產生的干擾素,可以保護組織培養中的活細胞免於死亡,同時導致次體外流行病的持續時間延長,增加了病毒長期持續感染的可能性。

研究發現,蝙蝠體內產生的干擾素可以對病毒進行早期預警和直接攻擊,並且自身具有長期免疫能力,保護蝙蝠體內活細胞免於病毒的攻擊。與此同時,干擾素也可以增加長期持續感染的可能性。病毒在蝙蝠宿主體內演化,擁有增強干擾素-α的能力,可以實現更快的宿主內傳播速度,卻不會對宿主產生病毒。

論文表示,一般來說,增強的免疫反應限制了病原體誘導的細胞發病率,這可以促進在宿主體內建立快速繁殖的持續感染。隨著蝙蝠免疫系統進化而來的病毒快速複製,在進入具有跟蝙蝠特有免疫系統不同的次級宿主後,卻可能導致毒力增強。

著名期刊《自然》(Nature)在2月3日發表了石正麗團隊有關新型冠狀病毒(2019-nCoV)的研究論文,研究團隊發現了新型冠狀病毒來自蝙蝠的證據。 7日,華南農業大學公布了最新研究成果:穿山甲是新型冠狀病毒潛在的中間宿主。同