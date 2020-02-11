12國銀511位台籍員工堅守大陸據點　金管會：若想休假留台要「尊重意願」

▲根據統計，14家台資銀行在大陸封城或小區域封閉管理地區設有據點，目前有511人留守當地。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，金管會今（11）日表示，14家台資銀行在大陸封城或小區域封閉管理地區設有據點，目前共有522名台籍員工，其中511人留守當地、41人在台灣。近期傳出台籍員工被迫回大陸工作，銀行局表示，各銀行會尊重員工意願，並不會強迫員工，若員工想要繼續休假留在台灣，也會尊重員工意願。

金管會銀行局表示，到今天為止，共有土銀、北富銀、台企銀、台銀、合庫銀、華南銀、彰化銀、兆豐銀、永豐銀、一銀、國泰世華銀、王道銀、玉山銀、中信銀共14家銀行在大陸封城或小區域封閉管理地區設有分支機構，其中受到影響的是12家銀行，其中北富銀、王道銀目前尚未有員工留守當地。

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觀察前5大台資銀行在大陸據點的台籍員工人數，銀行局指出，玉山銀行以68人留守當地占最大宗，再者是彰化銀（59人），其餘第3至5名依序為合庫銀（57人）、中信銀（53人）及台銀（40人）。

這12家台資銀行在陸共有522名台籍員工，其中511人留守當地，銀行局表示，台籍員工健康是主管機關和金融機構所重視的，目前所有人員一切安好，也請各銀行規劃相關應變措施，國內、外有確診員工或變更辦公方式都要立即通報，總行也與分行密切聯繫。

近期傳出有台籍員工反映不想回大陸工作，銀行局強調，各銀行會尊重員工意願，並不會強迫員工，若員工想要繼續休假留在台灣，也會尊重員工意願。

至於各銀行在陸據點的營運情況，銀行局說，除了武漢2月14日開業外，其他部分地區採取封閉式管理，銀行則須提供防疫物資，或是採取兩班輪流、在家辦公等方式，以保護員工健康。