疫情干擾！大陸今年經濟呈現「V」型　資誠估成長率5.2%到5.3%

▲因疫情干擾因素，資誠認為大陸經濟今年會呈現V的型態，如果疫情可以順利在3月底、4月初收尾，今年成長率仍有5.2%、5.3%（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，資誠今（11）日發布《新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情對中國宏觀經濟影響》報告，認為中國大陸的「Ｖ型」型態，全年預估在5.2%到5.3%。

資誠表示，短期來看武漢肺炎對中國經濟成長綠的衝擊非常明顯，自從疫情爆發以來，多數國內外機構認為，中國大陸的第一季經濟成長率會大降2個百分點，僅為4%左右，剩下的三季就會根據疫情結束的時間逐步回升，全年呈現V型的型態走勢。

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綜合國內外機構主要分析預測結果，資誠預估，如果疫情再3月底、4月初進入收尾的階段，那今年第一季還有4.5%，剩下三季則達5%以上為5.0%、5.8%和5.7%，全年成長率將在5.2%至5.3%。

消費零售業企業 收入出現斷崖式下跌

資誠表示，中國大陸的第一季消費品零售額減少5~6%，今年春節消費大幅度減少，餐飲、飯店、旅遊、娛樂交通等產業首當其中，相關企業收入出現斷崖式下跌下跌。總體來講，預估中國第一季整體社會消費品零售額增速可能會放緩5-6個百分點。

受疫情影響，2020年春節消費大幅度減少，餐飲、飯店、旅遊、娛樂、交通等產業首當其衝，相關企業收入出現斷崖式下跌。總體來講，預估中國大陸第一季整體社會消費品零售額增速可能會放緩5到6個百分點。

值得一提的是，經過多年的需求結構調整，2019年消費在中國GDP的占比大約為60%，成為經濟成長的第一驅動力。由於疫情影響，2020年消費對GDP成長的貢獻將出現大幅下降。這也是本次疫情衝擊強於2003年SARS疫情衝擊的主要原因之一。

▲武漢肺炎式意圖。（圖／路透）

製造業原產能過剩 投資影響較小

受疫情影響，許多企業無法按時開工，生產訂單被迫取消，投資也將相應減少。不過，總體上看，與對消費的影響相比，疫情對投資的影響相對較小。因為中國代勒一般製造業原本就處於產能過剩狀態。

以汽車業為例，2019年汽車銷售和產量都在下降，經銷商、製造商有大量庫存。由於延遲復工造成短時間停工停產，對企業實際影響相對有限。對基礎設施專案而言，一些專案開工可能會延遲，但這些專案在疫情過後會陸續開工，全年來看實質性影響也不大。事實上，疫情甚至可能推動一些大型醫療基礎設施專案的新投資。