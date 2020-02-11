民間首支自製火箭飛鼠一號13日發射　科技部澄清：非管轄之業務

▲台東民間火箭業者「飛鼠一號」13日試射 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者周康玉／台北報導

台灣首支由民間自製的探空火箭、晉陞公司的「飛鼠一號」，預計13日清晨6時在台東縣達仁鄉南田村發射，但究竟是由中央主管機關出面主導，目前仍未知，一度傳出可能由科技部主導。對此，科技部今（11）日正式表示，非轄下之業務。

科技部提出兩點澄清，第一，晉陞公司擬於近日發射之火箭，並非科技部之研究計畫，亦非科技部轄下法人國家實驗研究院國家太空中心之委辦計畫。

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第二，科技部基於協助太空產業發展之角度，曾於今年1月14日召集相關權責單位等部會及台東縣政府與晉陞共同研商，告知該公司應完備相關程序及改善措施，始得發射。

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田村附近設立太空探測火箭試射場，原定108年12月27日將發射首枚探空火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I），但是因為之前跟當地居民還沒溝通好，確定延期。現在發射升空的時間確定了，就是在2月13日上午六點到七點。

晉陞太空科技董事長陳彥升強調，希望將南田打造成為常態性太空探測火箭試射場，發射以商業通訊衛星為主，將來5G及6G通訊會改以衛星取代基地台，是非常重要的發展，台灣不能缺席。至於為何會選擇南田，陳彥升表示：南田發射火箭無領空問題，不會干涉到他國領空，這是最主要的選擇，另外由於鄰近海域在安全上也較佳，希望未來能形成整個火箭產業，進而帶動周邊發展。

然而，由於台灣目前沒有發射火箭或太空產業的相關法令，使得這次民間發射火箭過程一波三折，且規範牽涉政府多個部會，就連出面主導的主管機關都未定案。