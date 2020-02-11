瑩碩「腰椎管狹窄症新藥」將進動物試驗　力拚跨入中國二類新藥

▲左起為瑩碩生技董事長王建治、執行長顏麟權。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

瑩碩生技（6677）今（11）日宣布，旗下開發中的新劑型藥物（NXR-526）將進入動物臨床試驗，適應症為腰椎管狹窄症，不僅在日韓擁有達3億美元的市場規模，更將成為跨入中國二類新藥市場代表，並可望成為瑩碩進軍中國二類新藥的元年。

瑩碩董事長王建治表示，瑩碩受惠中國大陸、韓國等海外布局的成果，去年合併營收達8.76億元創新高，年成長3.2%，並繳出近五年合併營收複合成長率達13.3%的好成績，顯示公司善用自身利基型藥物傳輸技術平台（Drug Delivery Systems, DDS），專注開發高門檻、高利基產品的商化策略奏效。

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王建治指出，瑩碩透過與國際大藥廠的合作，提升國際研發製造實力（CDMO）與國際視野，憑藉建立起的多項藥物傳輸技術平台（DDS）對外進行技術授權，透過這二大發展基礎，瑩碩鎖定亞太區未被滿足的醫藥市場需求，規劃短中長期的營運發展軸線，期許成為亞太區DDS領導廠商之一。

王建治進一步指出，瑩碩與日本國際大藥廠、美國跨國製藥公司，以及義大利製藥集團建立起供應鏈關係，並分別成為其亞太區供應鏈管理中心、亞太區藥品研發製造主要策略夥伴，以及亞太區藥品製造中心，未來將持續深化彼此間的合作，為公司創造更多的成長機會。

新藥研發方面，瑩碩執行長顏麟權表示，中國大陸在2016年正式賦予「改良型新藥」為「二類新藥」地位，上市後可獲得保護期長達4年，而且改良型新藥因著眼於臨床需求的改善，除有助提高藥物效果外，更能有效減少用藥次數，增強患者順應性並降低副作用。

顏麟權指出，瑩碩已展開腰椎管狹窄症的長效口服緩釋劑型新藥（NXR-526）開發，即將進入動物臨床試驗，由於在已知活性成份的基礎上，改良型新藥具有明顯的臨床優勢，因此NXR-526最快今年可進入人體臨床試驗。

顏麟權分享，腰椎管狹窄症是指腰部脊椎管腔狹窄造成髓膜或神經根受到壓迫，通常好發於50歲以上中老年人，現階段治療方式以藥物治療及外科手術二種，目前在日韓擁有達3億美元的市場規模，並有洽談合作對象，至於中國大陸則將尋找合作夥伴，目標要在今年進軍中國二類新藥市場。

談到近期新冠肺炎疫情衝擊市場信心，顏麟權認為對生技醫藥產業是短空長多，主要是各方在積極提升防疫應變能力的同時，也會對國內生技醫療與製藥產業的環境及生態系重新評價，有助產業中長期的健康發展，而瑩碩在中國大陸的布局採取零資產策略，營運並不受影響。