台積電將提名台達電董座海英俊為獨董　去年Q4現金股利2.5元、6/18除息　

▲美股多頭續航帶動台股重返5日線，台積電今日股價漲1%。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（11）日召開董事會，同意提名台達電董事長海英俊為獨立董事候選人；同時也核准任命海英俊先生為台積電薪酬委員會委員，即日起生效。

台積電通過去年第4季將發每股現金股利2.5元，並訂定除息交易日為6月18 日、配息基準日為6月24日，並於7月16日發放。此外，台積電ADR同步於6月18日除息，與普通股一致，配息基準日則訂為6月19日。

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台積電受到昨日公布1月營收，維持在1036.83億元的千億高檔水位，台積電今（11）日股價以330元開出，漲2.5元，收331.5元，漲4元或1.22%；台積電ADR周一收57.02美元，上漲0.82美元或1.46%，ADR收盤價折合新台幣每股約343.28元。

此外，台積電董事會核准去（2019）年營業報告書及財務報表，去年全年合併營收約為1.699兆元，稅後淨利約為3,452.6億元，每股盈餘為13.32元；同時核准去年員工現金獎金與現金酬勞總計約463.31億元，其中員工現金獎金約231億6,575萬元，已於每季季後發放，而現金酬勞約為231億6,575萬元，將於今年七月發放。

在資本支出方面，台積電董事會通過約67.42億元的預算（新台幣約為2,009億1,566 萬元），內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置及升級先進製程產能、建置特殊製程產能、建置先進封裝產能、今（2020）年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

另外，台積電訂定6月9日上午九時舉行股東會，董事會並同意提名台達電董事長海英俊為獨立董事候選人；同時也核准任命海英俊先生為台積電薪酬委員會委員，即日起生效。





