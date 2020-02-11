不斷更新／「防疫照顧假」上路首日！金融業員工踴躍申請　各大企業概況一次看

▲防疫照顧假從今天開始。（圖／資料照）

財經中心／整理報導

勞動部宣布防疫照顧假，自今（11）日開始上路，《ETtoday》新聞雲特別清查各大企業的申請狀況，其中，以金融業申請最為踴躍，像是中信金有數十位員工提出申請，也都順利獲准，展現企業體恤員工的用心。

19：20 更新



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KKBOX除了給予申請防疫照顧假的同仁全薪外，再提出在家工作（Work From Home，WFH）新政策；如果公司同仁有需要也可申請在家工作（Work From Home，WFH），且若是在家工作期間仍有加班事宜，那麼亦可申請加班。

KKBOX指出，公司同仁若是要申請WFH，須事先向公司申請VPN連線授權，確認可在家連線即可；根據KKBOX內部統計，目前防疫照顧假與WFH兩種方式皆已有同仁申請，截至目前為止兩種方式加起來申請的員工將近20位。

中信金表示，目前約有數十位同仁提出申請，以協助同仁在家照顧12歲以下的學童需求。此外，玉山金、富邦金、台新金等也有員工提出申請。

而中信金先前宣布，目前確定配合中央流行疫情指揮中心暨勞動部公告，員工提出防疫照顧假的申請，公司將予以准假、不給薪，一切比照政府機關規定辦理。

宏達電則是表示，原先有86位同仁申請居家上班，隨著自主隔離結束，陸續返回崗位上班，目前僅剩38位員工居家上班，至於因防疫而產生要照顧12歲以下學童需求的家庭照顧假，不會併入原法定14天事假當中，目前只有2位同仁申請。

另外，宏達電對於防疫照顧假的規定則是，若公司需員工自主隔離或居家上班皆為上班日與工作狀態，皆有給薪，有確診可請普通傷病假、事假或特別休假，或協議調整工作時間。但有關防疫產生有照顧12歲以下學童之需求的家庭照顧假不會併入原法定14天事假，但不給薪。

LINE台灣則表示，針對防疫照顧假採取從寬認定，讓員工根據自身情況與家庭狀況調整工作方式，最重要的還是以保護全體同仁的健康為首要考量。目前提出在家工作或防疫照顧假的申請原因，有家人春節赴陸的情況，以及家中有高中職以下孩童，公司皆給予全薪，詳細請假數字不便透露，但是員工全都保持謹慎態度，而公司在防疫期間，也特別加強辦公環境的消毒與清潔，並為同仁每日量測體溫，隨時掌握同仁的健康狀況。

中鋼集團表示，目前集團內尚無員工申請防疫照顧假。

國賓大飯店表示，旗下包括台北、新竹及高雄據點，公司內尚無員工申請防疫照顧假。

台塑集團說，防疫照顧假將會依照政府機關規定給假不給薪，至於目前有多少員工申請尚未有數據。