武漢肺炎恐感染全球60％人口！港醫學專家：每個確診可傳2至3人

▲北京10日宣布實施「區村封閉式管理」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

香港大學醫學院院長梁卓偉（Gabriel Leung）向英國《衛報》表示，若是新型冠狀病毒疫情無法獲得控制，那麼全世界60％的人口可能都會遭到感染。梁卓偉說，全球各地的疫情可能會比中國晚一點爆發，因為無法阻止那些還在潛伏期的病患移動，「現在最重要的是，必須釐清隔離政策在中國大陸是否奏效，若真能抑止疫情，那麼各國就可考慮採用。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日指出，2019新型冠狀病毒在中國境外的確診病例只是「冰山一角」，無中國旅遊史的散播案例也逐漸增加。

梁卓偉說，最重要的是該如何知道這座冰山的大小和形狀，大多數專家認為，每個感染者會將病毒傳染給大約2.5個人，這讓「攻擊率」達到了60％至80％，「世界人口的60％是一個非常大的數字，縱然致死率只有1％，仍舊非常恐怖。」

▲香港世界夢號郵輪乘客不用接受隔離。（圖／達志影像／美聯社）



梁卓偉說，WHO的首要任務就是，確定中國大陸目前的「隔離、封城、封閉式管理」是否有效，若有效的話，就可建議其他國家採用。今年1月，梁卓偉才在國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表的論文中指出，透過電腦模型推算，每名確診病患均可傳染2至3人，傳播力每6日增加一倍，「世界60％至80％的人口或許不會同時被感染，但疫情卻是一波接著一波來。」

梁卓偉指出，專家必須研究，武漢和其他城市的封閉措施是否減少了感染，「如果確實奏效之後，所有生活恢復正常，你能讓民眾遠離群聚多久？你能確保病毒不會再回來嗎？」

因此目前隔離措施仍是最重要的，梁卓偉表示，最大的問題還是在潛伏期，隔離是必要的，且為了確保結束隔離後沒有病毒殘留，最好還是每隔幾天就檢測一次，「若是隔離院所、郵輪內有任何人被檢測出確診，最好每個人都再延長隔離14天。」

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