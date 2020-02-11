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英女星在馬爾地夫穿比基尼逛街　遭員警強行遮羞+上銬

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▲英國實境秀女星婕絲翠辛波斯卡因為在馬爾地夫穿著比基尼逛大街，遭到員上銬逮捕。（圖／翻攝自推特＠Cecilia Jastrzembska）

英國實境秀女星婕絲翠辛波斯卡因為在馬爾地夫穿著比基尼逛大街，遭到員上銬逮捕。（圖／翻攝自推特＠Cecilia Jastrzembska）

國際中心／綜合報導

英國《衛報》周一(10日) 報導，印度洋國家馬爾地夫的國會議長最近向一名英國女遊客道歉。之前這名女子大剌剌的穿著比基尼逛街，她被幾名員警逮捕的影片在社群媒體上引發了爭議。後來媒體查證發現，這名豪放女是26歲的英國知名實境秀女星西西莉亞․婕絲翠辛波斯卡(Cecilia Jastrzembska)。

此一事件發生在上周四(6日)。身穿比基尼的西西莉亞當時正走在馬富施島(Maafushi)的一條大街上。員警要求她把身體「遮一遮」，她斷然拒絕，結果被員警逮捕及拘留。警方懷疑這名女子「受到酒精的影響」，以致「衣不蔽體，不守法律」。

觀光是馬爾地夫的主要收入來源。該國是是印度洋上的一個熱帶島嶼天堂，深受蜜月旅行者和名人的歡迎。該國之前將遊客限制在跟當地伊斯蘭教人口隔離的度假小島上，不過近年來已允許外國人留在有國民居住的島嶼上。遊客可以在度假村內穿著比基尼，但在其他地方則要遵守當地的服裝要求。

社群媒體上流傳的一段影片顯示：3名員警試圖逮捕明顯英國口音的西西莉亞，第4名員警則用毛巾強行遮住她祼露的身體。影片中可以聽到西西莉亞大喊：「你們在性侵我！」員警最後將她戴上手銬帶走。

國會議長納希德(Mohamed Nasheed)表示，他就此一事件向西西莉亞道歉。警方將她拘留了兩小時後把她釋放。之後，西西莉亞就離開了馬爾地夫。納希德表示，他希望旅遊當局能邀請她再次到訪。

警察局長哈米德(Mohamed Hameed)在影片被瘋傳後表示，警方在此一件上「似乎處理得很糟糕」。他說：「我為此向該名遊客和大眾道歉。我們會努正讓員警的服務更進步。此一 件目前仍在調查中。」 不過，警方也發表聲明，呼籲遊客「尊重當地文化的敏感性和當地法規」。

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