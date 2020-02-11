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LINE、LINE Bank、LINE Pay首度聯合徵才　招募研發工程團隊

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▲LINE、LINE Bank與LINE Pay 研發工程團隊首度聯合徵才。（圖／LINE提供）

▲LINE台灣辦公室。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
LINE今（11）日宣布年後針對工程團隊的徵才活動正式開跑，這是LINE台灣三大事業體LINE、LINE Bank、LINE Pay首度針對研發工程的職缺舉辦聯合徵才，共計12個團隊正式向資料科學、資安、前端、後端、測試、用戶端開發（iOS與Android）等領域的開發高手發出英雄帖。

LINE台灣表示，即日起開放投遞履歷，經內部審核與線上測試，4月25日當天將在LINE台灣辦公室舉辦「LINE工程團隊聯合招募會」（LINE Developers Recruitment Day），並進行最終面試，但由於疫情發展情況未明，相關公告將於「LINE開發者官方社群」中即時通知。

首先LINE Bank在衝刺開業之際，積極招募金融科技領域人才，共釋出近20種職缺，包含法遵、風控、科技、金融、資安、人工智慧、大數據、異業結盟等領域，期許建立精實團隊，傾力服務全台客戶，打造全民銀行，其中以資訊技術人才需求最大。

請繼續往下閱讀...

▲LINE、LINE Bank與LINE Pay 研發工程團隊首度聯合徵才。（圖／LINE提供）

▲LINE、LINE Bank與LINE Pay 研發工程團隊首度聯合徵才。（圖／LINE提供）

其中LINE台灣，由於LINE通訊軟體現有超過2,100萬的月活躍用戶，除了通訊，LINE也積極針對台灣在地市場打造圍繞用戶生活的服務，並將在2020年運用人工智慧技術全面提升各服務的使用者體驗，讓服務更有人味，因此開出的職缺包括LINE SPOT、資料工程、UIT、QA團隊。
 
至於LINE Pay，今年用戶數將突破730萬大關，並與6大國際支付業者成立「行動支付跨境聯盟」，為提供給用戶更便利完善的支付體驗，LINE Pay將壯大技術開發團隊，開出的職缺包含開發創新支付與金融服務體驗的團隊，以及策劃產品上線測試流程的LINE Pay QA團隊。  

LINE在台灣是除了日韓總部以外，第一個成立工程團隊的市場，自2015年成立LINE台灣開發工程團隊迄今，團隊規模已超過百人，並以自主（Take Ownership）、開放（Be Open)、信任與尊重（Trust and Respect）這三個LINE工程團隊的組織文化，作為日常溝通協作的重要精神。

LINE分享LINER的一天，不僅為了讓同仁避開塞車，將日常上班時間訂在上午10點，更享有免費早餐，還有開放的辦公室設計、手機費用津貼、免費零食飲料、駐點按摩服務，以及外部訓練補助、語言補助、運動補助、多樣化社團活動，更有優於法令的年休假制度，像是彈性休假、陪產假、家庭照顧假，更提供育兒補助，並全額補助配偶及子女參加公司團體保險。 

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