聯詠去年每股賺13.03元12年新高　Q4毛利率32%高檔

▲聯詠總經理王守仁。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

面板驅動IC廠聯詠（3034）今（11）日舉行法說會，公布去年第四季業績，雖然第四季營收165.26億元較上季略為減少0.42%，但因產品組合優化讓毛利率維持在32.25%高檔水位，為近三季新高，單季每股獲利為2.96元，較上季3.34元和去年同期3.37元衰退；全年每股盈餘達13.03元，繼2007年的14.02元後，創12年來新高。

聯詠去年第四季合併營收淨額為165.26億元，季減0.42%，年增7.68%。聯詠表示，第四季營收較第三季微幅減少，主要因為系統單晶片（SOC）產品進入年底淡季，季節性需求下滑所致。第四季毛利率為32.25%，較第三季毛利率31.07%，增加1.18個百分點，主要因產品組合優化及客戶委託設計（NRE）收入所貢獻。

請繼續往下閱讀...

此外，聯詠第四季營業費用為28.87億元，較第三季為27.9億元與前年第四季25.83億元高；營業淨利為24.42億元，較上季的24.48億元略減，較前年第四季的24.33億元微幅增加；稅後盈餘為18.2億元，季減11.25%，年減少12.22%，每股稅後盈餘為2.96元。

聯詠總經理王守仁表示，在中美貿易爭端情緒及外在環境不確定情況下，再加上季節性需求下滑，第四季營收雖然較第三季略減0.42%，但還能維持高檔，主要是因為中小尺寸的面板驅動IC營收增加；此外，毛利率也優於預期，較上季增加1.18個百分點。

展望第一季，聯詠發布財測指出，預估第一季合併營收為158億元-168億元；毛利率預計介於31%-33%；營業利益率介於14%-16%。王守仁表示，由於疫情影響，掌握度難度較高，因此財測範圍較過去大一點。

王守仁表示，面板廠是不能停工的，即使在春節還有維持生產及稼動率。以終端需求變化來看，因為有些疫區管制，短期內會受到影響尤其是手機。王守仁認為，手機需求仍然存在，但需求可能會往後遞延，對於新產品開發和開案都會持續觀察，還是會進入量產。

