德國甜點師傅製作可食用糖霜收據　抗議不環保新法

▲為了抗議德國交易需要列印收據的新法，甜點師傅格博因（Ludovic Gerboin）在甜甜圈上放了糖霜收據。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

德國在今年1月1日公布法律，規定店家必須為每筆交易列印收據。這項公告讓一位德國巴伐利亞邦（Bavaria）的法國甜點師傅格博因（Ludovic Gerboin）十分不滿，決定以藝術的手法來抗議這項新法。他在每個甜點上貼收據，而這些收據都是以可食用的糖霜製作的。

格博因表示，「那時候許多烘焙師傅都抗議收據不環保，我們也是。在法國我們通常走上街頭去抗議，但這次我們想用做出可以食用的收據，我想這是很棒的抗議形式。」他在巴伐利亞邦的莫西寧格鎮（Moosinning）製作一款「收據甜甜圈」，以粉紅色的糖霜覆蓋，而上面的收據則以軟糖與糖霜製作而成。

這項新法規範商家有義務提供收據，但消費者沒有義務帶走它。這造成消費者常常把收據直接丟棄，造成紙張浪費。事實上，收據並不一定要印在紙上，可以透過電子郵件或是手機發送。

有些批判者表示，這些收據通常使用有化學物質覆蓋的紙張，根本不能回收。德國交易協會（German trade association）估計這些收據每年產生的紙張，可以繞地球50圈。