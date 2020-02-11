菲律賓禁令影響移工入台　勞動部提三大緊急因應措施

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應菲律賓緊急公告自2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、臺」，將會影響菲籍移工來臺及我國雇主權益；勞動部表示，受此影響的雇主，可向勞動部申請延長引進效期、再入國許可或更換遞補他國移工。

勞動部提出三大因應措施包含(一)辦理招募作業後無法引進、(二)菲籍移工返鄉探親無法回臺、(三)因航班取消或調整，致預定返國的菲籍移工無法遵期出國等。

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對此，勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠解釋，因菲國禁令致菲籍移工無法於許可效期內到台，屬於不可抗力，可檢具聲明向勞動部申請延長引進效期3個月，也就是從原先的6個月再加上3個月共可以延長9個月的時間。

薛鑑忠也說，原本外籍移工如果返鄉後在30天內未返台，就會被廢止工作許可證，因此原雇主若是想再聘僱原移工可以不顧效期，持續向勞動部提出申請繼續等待原移工返台，但如果雇主有人力上的考量，那就可以向勞動部提出「移工返鄉未歸」提出廢聘，即可依規定申請遞補，就可轉而申請其他國家的移工。

另外，根據第三點，薛鑑忠也舉例說明，假設今天有菲籍移工聘僱期滿需要回國，但因航班取消或因為併班，導致無法如期出境，如果按現行規定雇主將會被處以6-30萬元罰鍰，名額也會被取消，但目前是特殊情況，因此雇主只需附上原訂票證明，勞動部就會認定為不違法。

但薛鑑忠也說，雇主仍應該要盡速安排該名移工盡速出境，如有台菲直飛航班取消疑慮，可選擇搭乘非台籍航空公司班機或改由第三地轉機。另移工出國前，雇主仍應善盡生活管理照顧責任。

勞動部表示，本次事件屬於不可抗力及不可歸責，相關申請案件將儘速及採取從寬認定原則，協助雇主辦理後續手續，以兼顧雇主用人及移工工作權益。另菲國發布禁令禁止菲籍移工來臺，將配合外交部持續與菲國協調。