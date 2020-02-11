　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

菲律賓禁令影響移工入台　勞動部提三大緊急因應措施

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

因應菲律賓緊急公告自2月10日深夜起禁止菲律賓公民前往「中、港、澳、臺」，將會影響菲籍移工來臺及我國雇主權益；勞動部表示，受此影響的雇主，可向勞動部申請延長引進效期、再入國許可或更換遞補他國移工。

勞動部提出三大因應措施包含(一)辦理招募作業後無法引進、(二)菲籍移工返鄉探親無法回臺、(三)因航班取消或調整，致預定返國的菲籍移工無法遵期出國等。

請繼續往下閱讀...

對此，勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠解釋，因菲國禁令致菲籍移工無法於許可效期內到台，屬於不可抗力，可檢具聲明向勞動部申請延長引進效期3個月，也就是從原先的6個月再加上3個月共可以延長9個月的時間。

薛鑑忠也說，原本外籍移工如果返鄉後在30天內未返台，就會被廢止工作許可證，因此原雇主若是想再聘僱原移工可以不顧效期，持續向勞動部提出申請繼續等待原移工返台，但如果雇主有人力上的考量，那就可以向勞動部提出「移工返鄉未歸」提出廢聘，即可依規定申請遞補，就可轉而申請其他國家的移工。

另外，根據第三點，薛鑑忠也舉例說明，假設今天有菲籍移工聘僱期滿需要回國，但因航班取消或因為併班，導致無法如期出境，如果按現行規定雇主將會被處以6-30萬元罰鍰，名額也會被取消，但目前是特殊情況，因此雇主只需附上原訂票證明，勞動部就會認定為不違法。

但薛鑑忠也說，雇主仍應該要盡速安排該名移工盡速出境，如有台菲直飛航班取消疑慮，可選擇搭乘非台籍航空公司班機或改由第三地轉機。另移工出國前，雇主仍應善盡生活管理照顧責任。

勞動部表示，本次事件屬於不可抗力及不可歸責，相關申請案件將儘速及採取從寬認定原則，協助雇主辦理後續手續，以兼顧雇主用人及移工工作權益。另菲國發布禁令禁止菲籍移工來臺，將配合外交部持續與菲國協調。

ET快訊
鑽石公主號咳血阿公已給藥！22台人回國日期外交部說明了
小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字
獨／董至成回應了！崩潰認21年老婆提離婚「3年來形同分居」
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
驚悚撞擊影片曝！汐止20歲騎士「2砂石車中間」高速狂超…下秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

商總賴正鎰籲政府盡快擬出中小企業紓困措施　基本工資、電價不應調漲

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

商總賴正鎰預估今年GDP約2.2%　且消費市場月底就可復甦

影／台股萬點存股行不行？　分析師：現階段操作現股比存股好

杏一發行可轉換公司債　預計13日起競拍102元起標

疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

電子支付使用人數逼近700萬　最愛用LINE Pay一卡通、街口

台微體去年每股淨損12.32元　今年目標兩款藥物邁向新進展

全美電信新巨頭誕生！T-Mobile與Sprint合併案通過　股市也響起漲聲

新北環狀線3站最夯捷運宅　最低只要3字頭　

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

商總賴正鎰籲政府盡快擬出中小企業紓困措施　基本工資、電價不應調漲

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

商總賴正鎰預估今年GDP約2.2%　且消費市場月底就可復甦

影／台股萬點存股行不行？　分析師：現階段操作現股比存股好

杏一發行可轉換公司債　預計13日起競拍102元起標

疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

電子支付使用人數逼近700萬　最愛用LINE Pay一卡通、街口

台微體去年每股淨損12.32元　今年目標兩款藥物邁向新進展

全美電信新巨頭誕生！T-Mobile與Sprint合併案通過　股市也響起漲聲

新北環狀線3站最夯捷運宅　最低只要3字頭　

LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

日本買水波爐一直跳電！他一曝光用法　網秒抓包1點超NG：這個不要用

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

馬英九「樂觀其成」中廣股權賤賣給趙少康？律師：只是加強購買意願

「韓國、菲律賓」管制台人　指揮中心喊話「我們跟對岸不一樣」

鑽石公主號吐血老翁已給藥　船上台灣人何時可回國？外交部給答案

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

財經熱門新聞

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

微風「例行人事調整」裁減三成人力

快遞包裹不殘存肺炎病毒　民眾請安心

民間自製火箭明升空　國研院：無權干涉

影／0050 VS. 0056　你該選擇哪支ETF來存股？

李登輝的養牛夢　只差最後一哩路

北富銀靠1張神卡　連2個月拿下發卡王

百貨業第一槍！微風：人力組織調整、新事業體不受影響

雨天不收傘　財政部召開公股銀疫情討論會議

更多熱門

相關新聞

菲律賓禁令⋯觀光產值蒸發200億

菲律賓禁令⋯觀光產值蒸發200億

菲律賓宣佈禁止台灣旅客入境，旅行業損失重大。旅行公會今日與交通部觀光局開會討論補償事宜，旅行公會表示，目前將依法扣除規費後退費處理，後續補償還未有著落。專家指出，旅行社雖然可以拿回多數損失費用，但過去幾個月等於是做白工，損失的恐怕是員工薪水。

社區群組投票...通過「禁讓醫護人員回家」

社區群組投票...通過「禁讓醫護人員回家」

香港眾志購10萬口罩　黃之鋒：便宜賣港人

香港眾志購10萬口罩　黃之鋒：便宜賣港人

武漢80座焚化爐24小時全開的真相

武漢80座焚化爐24小時全開的真相

1500個口罩放後車廂　下車一趟「整箱消失」

1500個口罩放後車廂　下車一趟「整箱消失」

關鍵字：

菲律賓移工勞動部肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

口罩「3注意事項」...微波爐消毒沒用

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面