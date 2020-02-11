川普說也沒用　杜特蒂正式終止美菲部隊訪問：靠自己的時機到了

▲菲律賓總統杜特蒂下令終止與美國簽訂的「部隊訪問協定」（VFA）。（圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）11日下令終止與美國簽訂的「部隊訪問協定」（VFA），並要求外交部長正式通知美方，該項協定將在180天後終止。他也表示，雖然美國總統川普曾希望他改變心意，但他並不想這麼做，因為「依靠自己的時機已到，我們將在不憑藉任何國家的幫忙下，強化自身的軍事力量」。

根據《路透社》報導，杜特蒂向來反對與美國進行軍事合作，加上他的親信、前警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）赴美簽證突遭取消，且原因與緝毒戰爭有關，因此，他以「是時候擴大軍隊自主」為由，終止美菲兩國所簽訂的部隊訪問協定，「依靠自己的時機已到，我們將在不憑藉任何國家的幫忙下，強化自身的軍事力量。」

杜特蒂表示，下達最後決定之前，川普曾希望他能改變心意，「川普和其他人都試著挽救VFA，但我不想。」雖然他上任3年多來，不斷批評美國的虛偽，以及對待菲律賓的不公，甚至表示美軍只會讓菲律賓成為激進份子的潛在攻擊目標，但此次是他首次付諸行動，中斷與美國之間的協定。

據了解，美菲部隊訪問協定於1998年簽署，1999年5月生效，讓美軍可以不定期造訪菲律賓，且美國軍方人員入境菲律賓時，可免去護照及簽證。另外，由於該份協定也允許美國對在菲律賓犯罪的美國士兵享有管轄權，導致部分菲國人士認為協定不平等。