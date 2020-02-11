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挺度難關！一銀疫情紓困貸款　企業、小老闆、個人信貸、信用卡4管齊下

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▲▼一銀。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

隨新冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，中國大陸封城停工城市不斷增加，對受其產業鏈影響的台商企業及其員工造成不小衝擊，為使企業資金調度及個人貸款、信用卡繳費無後顧之憂，第一銀行針對企業及個人推出「2020一銀陪您」專案，提供遭疫情影響的企業及個人度過難關。

一，疫情慘業　可申請貸款展延與變更攤還方式　製藥業營運資金鼎力相助

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第一銀行董事長廖燦昌表示，為降低受疫情衝擊營運的企業未來可能面臨風險，針對首當其衝的交通運輸、觀光旅遊、零售餐飲、名產藝品店及其周邊產業，第一銀行除將搭配信保措施提供紓困方案，個別企業也可視受影響程度，向第一銀行申請貸款展延、變更攤還方式等協助。

另針對製藥、診斷試劑及醫療器材等相關醫療產業，因防疫需求擴產而增加的營運資金需求，第一銀行也將全力支持。

二，因疫情影響生活　信貸最高6個月薪資總額

廖燦昌同時表示，針對既有個人貸款客戶，有受隔離或無薪假影響者，提供本金緩繳、展延借款期限或調整每期還款金額的協助。

若因疫情影響日常生活而有資金週轉需求者，提供最高6個月薪資總額的信用貸款，且前6個月只須繳付利息。此外，民眾也可透過線上平台「第e數速貸」提出貸款申請，快速便捷取得所需資金。

▲人潮如織的夜市，管理單位派員在進出口提供酒精供逛夜市遊客消毒，也提供口罩防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲疫情慘業或者因疫情影響到日常生活的企業或個人，可向一銀申請紓困。（圖／記者蔡佩旻攝、資料照）

三，醫療人員、隔離人員或無法返台者　信用卡費可延繳

為免第一線醫療人員、確診有隔離需求或因受疫情滯留無法返台的第一銀行信用卡持卡人無法即時繳納信用卡費用，即日起至2020年4月30日以前，可致電第一銀行客服中心，申請減免延遲繳款的違約金及利息。

第一銀行表示，力挺小微企業無限期，2020年繼續辦理「小微企業優惠融資」專案，有資金需求的小微企業除可透過第一銀行國內188間分行臨櫃申辦，也可透過線上申貸專屬網站「微企e時貸」平台提出申請，由第一銀行提供小微企業最佳後盾。

四，持續協助台商回台貸款　調整產業鏈

另因應疫情不斷擴大，中國大陸的不確定因素大增，為協助台廠產能移轉，一銀持續相挺企業投資台灣三大方案-「歡迎台商回台投資專案貸款」、「根留台灣企業加速投資貸款」及「中小企業加速投資貸款」。

一銀表示，2020年持續加強辦理，只要是符合該方案的適用對象均可與第一銀行聯繫，融資範圍包括興建廠房、購置機器設備與營運週轉金等，必要時可搭配移送中小企業信保基金保證方式，增加企業財務調度彈性，以最優惠利率與最迅速服務提供企業投資所需資金。

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