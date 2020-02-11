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鑽石公主號「船上全體人員篩檢」難度高　日官員曝原因

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▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本厚生勞動省副部長指出，讓鑽石公主號全體人員接受篩檢，不太可行。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）受到新型冠狀病毒疫情影響，至今（11）日仍停泊於日本橫濱港外海，船上已有135人確診。日本厚生勞動省副部長橋本岳（Gaku Hashimoto）於10日表示，讓船上所有人員接受檢查的計畫不太可行，因為政府擁有的篩檢試劑等工具有限。

鑽石公主號曾經載過香港的武漢肺炎確診患者，船上人員陸續感染，已有135例確診，11日仍停泊於橫濱港外海隔離。日本厚生勞動省10日表示，考慮讓所有乘客與工作人員接受篩檢，但稍後就被副部長橋本岳否決。

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪鑽石公主號船上已有135人確診，至今仍停靠在日本橫濱港外。（圖／達志影像／美聯社）

橋本岳10日接受CNN獨家採訪時表示，讓船上所有人員接受篩檢的計畫不太可行，因為日本的篩檢試劑等工具有限，政府正謹慎斟酌用量，「我們希望他們感覺安全舒適，回到自己家中，也希望他們離開郵輪之前接受篩檢，但對我們來說，具備這些能力有點困難。」

橋本岳指出，船上人員「在狹小空間裡非常焦慮地度過，在這種情況而言，14天是一段很長的時間。我們必須照顧已有（健康）狀況的人以及長輩，我們正試圖先針對這些高風險族群實施篩檢。」

橋本岳也提到，理論上而言，「經過14天以後，如果人們沒有症狀，邏輯上來看，我們可以說這些人沒有被病毒感染。」

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