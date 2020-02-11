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新冠肺炎新希望！　宣捷製藥研發「臍帶間質幹細胞藥物治療」

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▲宣捷細胞生物製藥,宣昶有。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宣捷製藥董事長宣昶有。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宣捷製藥由臍帶間質幹細胞所研發的新藥UMC119-06，其用於治療急性呼吸窘迫症候群，已通過衛福部及美國食品藥物管理局（FDA）核准可進行臨床一期試驗，成為全台唯一研發中新藥被核准執行治療急性和慢性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司，為新冠肺炎患者帶來治療新希望。

宣捷製藥表示，根據中國2月11日統計，新冠肺炎確診病例高達42,708例，死亡病例1,017例，重症病例達7,333例，患者的病程會因免疫系統受到病毒感染傷害、淋巴細胞減少、免疫力失調、抵抗力下降而引發肺炎，是新冠肺炎造成患者死亡的主要原因之一。
 
宣捷製藥指出，多年來專注於人類臍帶間質幹細胞新藥研發，其中同種異體研發中新藥UMC119-06分別於2019和2020年獲得衛福部和美國FDA，用於治療慢性阻塞性肺疾病（COPD）和ARDS新藥臨床試驗（IND）審查核准，是全台唯一研發中新藥被核准執行治療慢性和急性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司。

請繼續往下閱讀...

宣捷製藥董事長宣昶有表示，研發團隊將秉持人溺己溺，兼善天下之胸懷，全力配合政府阻止疫情加重的一切努力，若衛福部需要UMC119-06細胞新藥用於新冠肺炎患者的治療，宣捷製藥將履行研發細胞新藥，造福全球病患的企業社會責任，全力配合。
 
宣昶有指出，由於臍帶間質幹細胞具有增進內源幹細胞生長與分化，以及免疫調節的藥物作用機制，宣捷製藥於動物功效性試驗發現，UMC119-06注射至慢性發炎小鼠，結果證實能改善肺臟發炎，降低全身性發炎因子，組織切片顯示具有改善肺泡結構和肺氣腫之功效。

此外，宣昶有強調，注射至急性肺損傷小鼠，不僅能改善小鼠肺臟的過度炎症，對於受損的肺泡組織及肺水腫具有顯著的修復作用，隨著中國新冠肺炎確診病例和死亡人數急遽上升，UMC119-06具有治療急慢性肺病的潛力，無疑替目前無藥可醫的新型冠狀病毒肺炎的患者帶來治療新希望。

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