南韓加強防疫！港澳列疫區…加強入境檢驗　建議勿訪台、星、馬、泰

▲南韓仁川機場旅客紛紛戴上口罩。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南韓武漢肺炎確診達27例，中央防疫對策本部宣布，從12日零時開始，將香港與澳門列為疫區，所有從港澳入境的旅客都必須加強疫檢。另外，南韓政府也建議公民若非必要，請避免前往日本、新加坡、台灣、馬來西亞、越南、泰國等地，以防病毒再傳至該國。

根據《韓聯社》消息指出，南韓中央防疫對策本部宣布，從12日零時開始，所有從香港、澳門入境的旅客都必須接受疫檢，除了填寫健康狀態問卷，提供停留南韓期間的地址與電話，並寫明過去2周的旅遊史；另外，所有出現發燒、呼吸道症狀的旅客都要進行新型冠狀病毒篩檢。

南韓中央應急處置本部副本部長金剛立11日也表示，政府建議公民若非必要，請避免前往日本、新加坡、台灣、馬來西亞、越南、泰國等地，以防病毒再傳回國內。此建議並非由南韓外交部發布，目前外交部已對中國湖北省發佈「建議撤離」的三級紅色預警，而對中國其他地區，發布「謹慎前往」的二級黃色預警。

南韓目前確診人數達28人，面對疫情擴散，南韓外交部11日提到，將派出第3架撤僑專機，接回韓籍公民以及他們的親屬約170多人；依據計畫，包機將於南韓11日晚間8時45分（台灣晚間7時45分）自仁川國際機場起飛，飛往武漢天河機場，接著於12日凌晨飛返南韓。

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