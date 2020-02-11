帕華洛蒂最親密搭檔　世紀女高音弗蕾妮辭世

▲弗蕾妮2002年時在美國的留影。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

歌劇天后、義大利著名女高音弗蕾妮(Mirella Freni)上周日(9日)在家鄉義大利摩德納(Modena)圈病辭世。享年84歲。

弗蕾妮出生於摩德納，跟「三大男高音」之一的帕華洛蒂(Luciano Pavarotti)由同一個乳母餵養長大，成為音樂界一段佳話。後來兩人也成為舞臺上最親密的搭檔。

弗蕾妮演唱生涯橫跨50年，她最炙人口的角色，是普契代表作《波希米 亞人》(La Boheme）裡的咪咪Mimi、以及威爾第作品《奧塞羅》(Otello) 裡的德斯底蒙娜(Desdemona)。她更是「指揮家皇帝」卡揚(Herbert von Karajan)最愛合作的女高音之一。

弗蕾妮受教於著名聲樂教師康波加里阿尼(Ettore Campogalliani)門下，後者也是帕華洛蒂的老師。1955年，她在家鄉摩德納以《卡門》裡的米開拉一角開啟了歌唱生涯。1957年，弗蕾妮在凡爾賽舉行的維奧蒂國際聲樂比賽中獲獎。1960年以扮演莫札特歌劇《唐璜》中的采琳娜而在格林德伯恩歌劇節博得好評。

1963年弗蕾妮在史卡拉歌劇院演出《卡門》中的米開拉，被卡拉揚相中後，與普賴斯、科萊里、梅里爾合作錄製《卡門》。1965年，弗萊妮成為大都會歌劇院的當家女高音，她跟帕華洛蒂在美國的舊金山和大都會歌劇院主演了普契尼的《藝術家的生涯》，雙雙獲得巨大成功，由此奠定了兩人的長期合作生涯。

弗蕾妮是義大利美聲學派的代表人物之一，優美的嗓音、近乎完美的技巧與音樂處理，都為樂迷留下了極為深刻的印象。她極為擅長傳統的義大利歌劇角色，尤其拿手威爾第與普契劇中的女主角。

弗蕾妮留不少錄音。當中DECCA公司曾錄製由卡拉揚指揮維也納愛樂演奏、弗蕾妮與帕華洛蒂合作的《藝術家的生涯》，被公認為是弗蕾妮與帕華洛蒂在聲音和技巧上都達到顛峰的一次錄音。