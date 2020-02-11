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雲品「疫」常緊繃！醫療級殺菌機清潔住房「君品首推月租住房吸客」

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▲武漢肺炎疫情延燒，雲朗觀光集團旗下飯店採用大型醫療級紫外線殺菌機清潔住房。（圖／雲朗提供）

▲武漢肺炎疫情延燒，雲朗觀光集團旗下飯店採用大型醫療級紫外線殺菌機清潔住房。（圖／雲朗提供）

記者林淑慧／台北報導

為落實武漢肺炎防疫工作，雲朗觀光集團表示，旗下飯店採用大型醫療級紫外線殺菌機清潔住房，而為因應疫情衝擊，鄰近台北車站的君品酒店也首度推出月租客房吸客，預估可帶動業績成長二成。

武漢肺炎疫情持續擴大，飯店業成為重災區。多數業者指出，企業在農曆春節後的春酒近來取消或延期者眾，為因應防疫措施，業者也採取多元策略，以期儘量減緩武漢肺炎疫情所帶來的衝擊。

請繼續往下閱讀...

雲朗觀光集團旗下的君品酒店今天宣佈，首度推出「月租客房」方案，雅緻客房每月只要4萬5,000元起，等於每晚只要1500元，就能在星級飯店客房享受法式古堡浪漫風情，優惠期間自即日起至6月30日為止，預估可望帶動業績成長二成。

▲雲朗觀光集團旗下的君品酒店宣佈，首度推出「月租客房」方案吸客。（圖／君品提供）

▲雲朗觀光集團旗下的君品酒店宣佈，首度推出「月租客房」方案吸客。（圖／君品提供）

另外，集團旗下各飯店也推出官網訂房的相關優惠，包括君品酒店國人住宿專案、旅遊同業專案、住宿券升等加值專案、日月潭雲品花蓮翰品聯賣住房專案、雲品2020 食全食美一泊五食等住房活動，以期運用集團資源帶動各館住房表現。

展望後市，雲朗觀光集團表示，這波疫情擴大致使2月之後情況難以預料，使得部分住房、春酒宴會活動訂單遞延或取消，預估對整體旅遊產業及雲品國際都將有很大衝擊，將審慎保守看待市場情形。

雲朗集團主管指出，雲品溫泉酒店原定於年中將開始進行5樓與6樓的第二期客房翻新計畫，將提早開始動工，藉此機會更優化體質，並多管齊下開源節流，期待疫情趨緩後旅遊需求回升，餐飲遞延訂單陸續完成認列，能夠挹注公司全年整體營運。

依據財報，雲品國際酒店2020年1月合併營收達2.86億元，受惠1月適逢春節連假與尾牙、工商宴會旺季期間，帶動1月營收表現較去年同期成長7％，並改寫歷年同期新高水準。

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