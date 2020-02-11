自民黨議員每人捐款「5000日圓」　以示中日友好關係　

▲ 日本自民黨幹事長二階俊博表示，自民黨國會議員每人將向中國捐出「5000日圓」。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎來勢洶洶，日本也身受其害，目前確診161例，其中鑽石公主號郵輪確診135例佔絕大多數，對此日本執政黨自民黨在10日幹部會議後召開記者會表示，因應中國發生的武漢肺炎疫情持續擴大，自民黨所屬的國會議員每人將向中國捐出5000日圓，以示與中國友好的關係。

根據《日本經濟新聞》報導，日本執政黨自民黨幹事長二階俊博在2月10日幹部會議後召開的的記者會中表示，侵襲中國的新型冠狀病毒疫情仍然持續擴大，自民黨將向中國提供資金支援，共同防疫。他補充說明，經費將會從屬於自民黨的國會議員的3月費用中，以每人扣除5000元日幣方式，作為本次向中國的捐款。

在此之前，二階俊博也曾公開表示，看到中國遭遇疫情，就像是日本的親戚、鄰居遇到困難，日本國民願意竭盡所能的幫助中國面對困難，期望疫情能及早結束。經日媒統計自民黨團共有397人，以每人扣除5000日元計算，將會捐款198.5萬日圓給中國。

▲日本自民黨議員每人捐款「5000日圓」，引發日本網友熱烈評論。（圖／翻攝自日本5ch）

新聞發佈沒多久，就吸引許多日本網友在日本論壇5ch評論，「在支持中國之前先支持遊輪」、「您要下一屆世衛組織秘書長嗎」、「公司員工的飲酒費等級」、「大學生才5000日元」、「這比我每年向社區協會支付的金額還低」、「5000日元是小學生吧」。也有台灣網友表示，「差不多台幣一人500的概念，到底是真心還真酸還真摸不透」、「晚上吃宵夜喝酒就超過了吧」、「5000日圓他們連吃一餐料理都不夠吧」。