50萬種昆蟲瀕臨絕種　人類要負全責，氣候變遷是兇手之一

▲超過2000種昆蟲物種為人類的食物之一，人類活動造成50萬種昆蟲瀕臨滅絕。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

在全球100萬個瀕臨絕種的動植物中，有50萬種昆蟲，而它們的消亡將對人類造成大災難。芬蘭歷史博物館（Finnish Museum of Natural History）的生物學家卡多索（Pedro Cardoso）表示，目前知道的絕種昆蟲只是整體中的一小部分，如果昆蟲滅絕將會造成地球上更多物種消失。

這是距離6600萬年前將發生的第6次滅絕事件，上一次發生時，有顆隕石墜落並造成恐龍與其他大部分生命滅亡。而這次的絕種潮，包括會飛、爬、挖洞、跳躍、行走，以及在水裡的昆蟲都是滅絕事件的一部份。

卡多索告訴《法新社》，「人類活動要為昆蟲數量銳減與滅絕負起全責」，原因包括污染物，特別是殺蟲劑，還有侵略性物種。人類還過度利用這些昆蟲，超過2000個物種是人類的食物之一，另外氣候變遷也是兇手之一。

物種減少比自身的死亡帶來更嚴重的影響，其中包括蝴蝶、甲蟲、螞蟻、蜜蜂、黃蜂、蒼蠅、蟋蟀，還有蜻蜓。卡多索表示，「如果昆蟲滅絕了，我們將失去更多物種，許多昆蟲是不可被取代的主要提供者。」提供的包括授粉、養分循環、以及控制害蟲等。

根據ScienceAlert報導，國際自然保護聯盟（IUCN, The International Union for the Conservation of Nature）的紅色清單只列出瀕危100萬物種中的8400種昆蟲，有5到10%的昆蟲種類在工業化的這200年間消失。