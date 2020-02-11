　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯：因武漢肺炎疫情嚴重　交付中國S-400系統將延後

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

▲俄羅斯S-400防空系統。（圖／路透社）

實習記者魯斯濱／綜合報導

具有俄羅斯官方色彩的軍火商「俄羅斯國防出口公司」（JSC Rosoboronexport）總經理亞歷山大•米赫耶夫（Alexander Mikheyev）表示，由於武漢肺炎疫情嚴重，俄羅斯向中國預定交付的S-400防空系統可能因此延後，合約內容還包括了人員培訓相關事項。此前，中國已在2018年7月完成了對俄羅斯交付的第一套S-400「凱旋」防空飛彈系統的驗收。

S-400是俄羅斯國土防空軍第三代地對空飛彈系統，雷達最大探測距離600公里，用於從超低空到高空、近距離到超遠程的全空域對抗密集多目標空襲，系統採用三種專門導彈對應防空需要，包括遠程40N6、中程48N6、近程9M96，互相彌補，構成多個層次的防空屏障，為現役性能最佳的針對大氣層內飛行目標的遠程攔截／防空飛彈。

目前使用S-400防空飛彈的國家包括俄羅斯、中國、白俄羅斯、阿爾及利亞、印度、土耳其、沙烏地阿拉伯、伊朗、敘利亞，如果加上有意願軍購的潛在客戶，還包括越南、亞美尼亞、哈薩克。

S-400系統不只是賣給中國，印度也是俄羅斯的主要客戶之一。2018年俄羅斯與印度簽署總價超過5億美元（折合新台幣約150億）的天價合約，向印度出售5個團的S-400防空系統。米赫耶夫在上個月接受俄羅斯媒體《衛星通訊社》採訪時表示，將於2025年完成向印度交付5個團S-400防空系統的工作。

據統計，近19年來，「俄羅斯國防出口公司」的軍品年出口規模增長了3倍，從2001年的33億美元（折合新台幣約990億）增至2018年的137億美元（折合新台幣約4100億美元）。

米赫耶夫表示，19年來「俄羅斯國防出口公司」共出口超過1650億美元（約4.9兆新台幣）的軍工產品，簽署了約2300億美元（約6.9兆）的合約。

米赫耶夫表示，「過去19年之間，俄羅斯國防出口公司出口1650億美元的軍工產品，這確保了許多相關企業的財務運轉，並且有經費能夠研發新型武器和裝備，以及生級性能與生產設備。」

ET快訊
大馬32歲男星「發燒2天沒就醫」病逝　妻一早醒來見遺體崩潰
出現症狀5天後死亡！23歲男流感送醫當天病逝　累積重症914
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度150億天價軍購「5個團S-400」　2025要交貨操翻俄羅斯生產線

俄「國防出口公司」出口額130億美元　總經理怒嗆：遭制裁還是要保持

土耳其國防部長打臉總統：期待軍購美國戰機　買俄國戰機太早

土耳其買不到F-35！　俄羅斯霸氣宣布：我教你研發「5代戰機」

俄「國防出口公司」出口額130億美元　總經理怒嗆：遭制裁還是要保持

衛報：新冠肺炎爆發後　英國對華人的種族歧視讓人震驚

她遭兒子10多年好友性侵　強壓沙發「逼脫底褲」逃進廁所…抬頭驚見詭譎笑臉

下重手！美國將撤銷中國及WTO「開發中國家」多國貿易優惠

鑽石公主號135確診「成迷你武漢」　船員群聚生活處境最慘

隔離房間沒窗戶　鑽石公主號乘客「幽閉恐懼」沮喪落淚

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

電腦「外掛打遊戲」被女鵝關機！　爸傻眼舉高雙手...又無奈放下XD

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

《寄生上流》一次抱走「4座小金人」！　導演奉俊昊台上嗨到笑出來ＸＤ

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

《歌手》徐佳瑩演唱藏彩蛋　「我很想要再回到那個很簡單的心態」

台藝人買1萬片口罩捐武漢遭日網罵 Iku老師解析：論壇上匿名酸民超多

新棉被剛買來...秒遭柴柴霸占　自己鋪床睡超爽：奴才的94我的

太難聽？電話亭KTV唱一半斷電　他受創：這樣的評分方式很直接

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

衛報：新冠肺炎爆發後　英國對華人的種族歧視讓人震驚

她遭兒子10多年好友性侵　強壓沙發「逼脫底褲」逃進廁所…抬頭驚見詭譎笑臉

下重手！美國將撤銷中國及WTO「開發中國家」多國貿易優惠

鑽石公主號135確診「成迷你武漢」　船員群聚生活處境最慘

隔離房間沒窗戶　鑽石公主號乘客「幽閉恐懼」沮喪落淚

「菲律賓航空」停飛往返台北航班　顧問：禁令至少實施至3/28

英超級傳播者「新加坡開會+法國滑雪」返國才確診…至少傳染11人

不斷更新／日本撤僑者「突出現2確診」　泰國再增1確診累計33例

俄羅斯：因武漢肺炎疫情嚴重　交付中國S-400系統將延後

美國產品下一個「大買家」？　川普：歐洲對待我們一直很糟糕

陸手機廠開出第一槍　vivo也退MWC 2020

武漢肺炎造成零配件短缺　Nissan日本福岡工廠14日起將停產

貓系小瑪養10年叫不來！　不屑撒嬌「冷眼鄙視」網笑翻

度難關！一銀疫情紓困貸款　企業、小老闆、個人信貸、信用卡4管齊下

北醫大仿Google設幸福空間　免費供輕食、無糖飲一年1.2萬員工人次使用

亂！她有氣喘仍暖送口罩　卻收飢渴私訊要求額外販售

字母哥兒子誕生！名字長達24個字母　布萊德索曝「他曾問育兒秘訣」

蚵子寮漁港外海驚見舢板無人漂航　海巡+警消聯合搜救24hrs未獲

喵皇被吵醒「死亡凝視」怒瞪　好動柴迴避眼神：對不起嘛

日職／野村克也死因公佈　2017年妻子也因此離開人世

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

國際熱門新聞

奈及利亞怪病感染48hrs內亡　非武漢肺炎

公文出爐　菲律賓禁止台灣人入境

鑽石公主號日增66例　調查小組要登船了

即／菲律賓禁止台灣旅客入境

鑽石公主號增至135例　船上台籍翁咳血

獨／落地被告知禁入境　台籍正妹困菲律賓

菲旅遊禁令納台　150旅客滯留機場

日媒報導唐鳳武漢肺炎「神應對」

新型冠狀病毒最長活9天　30度C秒滅生存率

譚德塞：國外疫情現在只是火花

75歲台籍身障者困鑽石公主號　崩潰求救

菲律賓禁台人入境　台男卡機場崩

菲律賓禁台人入境　女大生機場遭擋

即／菲律賓凌晨火速公文：「一個中國」原則　

更多熱門

相關新聞

英兵營內猝死3週　遺體在寢室嚴重腐爛

英兵營內猝死3週　遺體在寢室嚴重腐爛

英國一名33歲軍人日前在軍營的房間內猝死，期間他有長達3週的時間都未值勤，但卻沒人發現異狀，直到近日他的遺體被發現後，整起事件才跟著曝光。據了解，該名軍人在失蹤前疑準備簽署一份機密協議，而他的妻子表示，丈夫因有些微的愛爾蘭口音，過去曾受同袍欺負。

軍事龍頭退出航展　美副國務卿也拒去

軍事龍頭退出航展　美副國務卿也拒去

巴基斯坦軍機降落墜毀！

巴基斯坦軍機降落墜毀！

花5.23億美元修！費茲傑羅號2年後歸隊

花5.23億美元修！費茲傑羅號2年後歸隊

佐科威巡視印尼首艘自製潛艦「阿魯格羅號」

佐科威巡視印尼首艘自製潛艦「阿魯格羅號」

關鍵字：

俄羅斯國防出口公司JSC RosoboronexportS-400國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女兒夢到母「被壓在地上砍」　女經理恐遭分屍

Albee范乙霏被爆料和張立東「同居半個月」　

滯武漢少婦曝包機優先名單：台協安插有錢有勢台商

奈及利亞怪病感染48hrs內亡　非武漢肺炎

65歲女42天後才確診...旅遊史曝光

即／陸武漢肺炎破千死　累計42638確診

台灣工程師「飛武漢宴客」遇封城　妻：在你身邊一切都好

快訊／朱學恒喜獲朱小胖2.0！

演藝圈首例！女星證實「3家人中鏢」染武漢肺炎

下波強冷空氣恐寒流！全台急凍前先下雨　一張圖看2變天

劉寅娜剪成短髮　粉絲震驚：11年來沒看過

鑽石公主號台老翁吐血！台魔術師爆「狀況比想像中糟」

加州男搭北捷戴「超狂口罩」防武漢肺炎

日本也出現「排華現象」？女星曝真實情況

公文出爐　菲律賓禁止台灣人入境

更多

最夯影音

更多
經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除
電腦「外掛打遊戲」被女鵝關機！　爸傻眼舉高雙手...又無奈放下XD

電腦「外掛打遊戲」被女鵝關機！　爸傻眼舉高雙手...又無奈放下XD

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

《寄生上流》一次抱走「4座小金人」！　導演奉俊昊台上嗨到笑出來ＸＤ

《寄生上流》一次抱走「4座小金人」！　導演奉俊昊台上嗨到笑出來ＸＤ

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面