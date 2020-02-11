日減2萬遊客　新加坡觀光業重挫3成「比SARS更慘」

▲新加坡遊客人數因武漢肺炎疫情飽受衝擊。（圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情在全球擴散，截至10日為止，新加坡已累積45例確診個案。新加坡旅遊局局長陳建隆（Keith Tan）表示，受到疫情衝擊，新加坡今年的遊客人數和消費可能會下降25%到30%，旅遊業將迎來比SARS期間更嚴重的打擊，「目前整個旅遊業都在呼喊救命。」

綜合外媒報導，陳建隆在接受電視採訪時表示，新加坡因疫情影響，每日損失1.8萬至2萬人次的遊客，若是情況持續更長的時間，數字恐會進一步上升，「現在整個旅遊業都在呼喊救命，有很多證據顯示業者生意逐漸枯竭，但有鑑於中國遊客佔我國客流量眾多，其實這並不令人意外。」

陳建隆指出，中國遊客在新加坡入境遊客中的佔比約為20% ，高於印度及印尼，是最大的觀光客來源，因此，在疫情影響下，新加坡一共有1600多名中文導遊的生活受波及，「他們有許多都是自由業者，生計突然沒了著落。」他也表示，除了中國遊客減少外，疫情也使其他國家的遊客紛紛推遲到亞洲地區旅遊的決定。

對此，新加坡全國旅行社協會（NATAS）秘書長查爾斯（Charles Tan）表示，目前新加坡酒店業已採取削減成本的措施，像是讓部分員工休假，或是每週僅工作4天。另外，新加坡旅遊局也將成立旅遊業復甦特別行動小組，由公共及私營部門聯手一同復甦產業。