鑽石公主號又爆「100多人身體出狀況」！　29人醫護團隊登船…送入500份藥物

記者田暐瑋／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，目前船上已累計135例確診感染武漢肺炎，確診的65人已經陸續被送下船就醫，日媒《ANN》報導，厚生勞動省派出29名醫護人員上船優先檢查年長者和罹病者，但目前又多了100多人出現身體不適症狀。

據日媒《ANN》報導，10日晚間開始陸續將確診旅客接出送醫，只運送4人就暫停，到了11日上午8時才繼續，厚生勞動省派出29人的醫療團隊，穿著防疫衣和口罩，全副武裝上船，另外也請了精神科醫師登船協助旅客平復緊張情緒，也緊急準備500人份的藥品進船。

▲鑽石公主號。（圖／翻攝自ANN NEWS）



在醫護人員登船後，以80歲以上的老年人及患病者為優先檢查對象，其餘採檢後則繼續留在船上，據悉，目前又有100多人表示出現了身體不適症狀。而已下船的旅客一部分被送往東京和神奈川的醫院治療。

蘇貞昌11日赴中華郵政，為防疫物流作業同仁加油打氣。對於困在鑽石公主號的台灣同胞，蘇貞昌受訪時表示，有關這艘船上國人同胞，他們非常關心，駐外代表處也都和當事人取得聯絡，會盡最大力量幫忙，也持續和日方溝通了解，做最好的處理。

▲鑽石公主號。（圖／路透社）



目前船上有22名台灣人，根據《中央社》報導，一名75歲的台籍旅客尤姓男子寫了一封信給總統蔡英文，向蔡英文懇求，他是一名殘障人士，今年已經75歲，每天被關在鑽石公主號的內艙，無法看到陽光，感到相當痛苦，希望台灣能盡快派人救他出去。