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英超級傳播者「新加坡開會+法國滑雪」返國才確診…至少傳染11人

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國目前確診人數達8例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國目前確診武漢肺炎病例共8例，其中第3例的病患是從新加坡開會回來後發病，在返國前又曾去法國滑雪，導致包含會議現場與滑雪場在內，至少有11人遭傳染。外媒紛紛指出，這名病患可能是「超級傳播者」（Super-Spreader），而英國衛生部也宣布，武漢肺炎疫情已經對英國公眾造成「嚴重且急迫的威脅」。

這名確診病患在今年1月至新加坡參與會議，遭到感染新型冠狀病毒，結果該名病患會議結束後，又至法國阿爾卑斯山滑雪勝地「萊孔塔米訥─蒙茹瓦」（Contamines-Montjoie）度假，直到1月28日回國後才確診。

導致4名在會議中與該名病患接觸的4名英國人、同住在滑雪小屋的5人都確診，還有另外在英國與西班牙確診的另外2例，疑似遭到該名病患傳染，前後加起來共11人。

外媒紛紛指出，該名病患可能是「超級傳播者」（Super-Spreader），意指感染了異常大量的接觸者，英國卡迪夫大學傳染疾病學者費里曼（Andrew Freedman）說，「該名病患確實將病毒傳染給異常大量的接觸者，因此可被視為『超級傳播者』。」

不過，世界衛生組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，「認為新加坡會議是一場超級傳播的活動，言之過早也誇大其辭。」將病患描述為「超級傳播者」既不公平也過度誇大。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）10日宣布，武漢肺炎疫情已經對英國公眾造成「嚴重且急迫的威脅」，進入防疫的緊急狀態，並指出感染的人將被隔離，對公眾健康造成威脅的人也會被強制隔離，「這是防止病毒擴散最有效的手段。」

►英國確診8例！衛生部：武漢肺炎釀「嚴重且急迫」威脅　指定2隔離醫院
►新加坡國際會議集體感染　WHO：視為「超級傳播」太誇大
►英國西班牙各添1例！星國出差男累計影響7人　法國小鎮全村接受篩檢

 
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