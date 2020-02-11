特斯拉超狂軋空　空頭1月以來損失2520億

▲特斯拉(Tesla)股價不斷上漲，市場仍極度樂觀。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據華爾街日報報導，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）不斷上漲的股價讓「空頭」損失慘重，上周創下每股968.99美元（約新台幣2萬9072元）的新高，估計自今年1月以來，放空的人一共損失84億美元（約新台幣2520億元）。

儘管特斯拉連年虧損，它的股票卻持續活躍，去年投資者因做空特斯拉損失29億美元，今年2月第一周，他們又損失24億美元。

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一位放空特斯拉股票的散戶投資人，上週被迫回補空單，坦言是20年來最慘重的損失。

除個人投資者外，多家投資機構也因特斯拉股價大漲而遭受損失。像是對沖基金基尼科斯聯合公司、綠光資本、萊克伍德資本公司。

特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）曾多次公開斥責做空者：「做空者是『價值摧毀者』，做空應被列為非法行為。」

▲馬斯克(Elon Musk)曾多次公開斥責做空者。（圖／路透社）

今年1月初，特斯拉成為美國有史以來市值最高的汽車企業，超過福特（Ford）在1999年創下的市值高峰。華爾街日報指出，特斯拉現在的市值已經超過福特、通用汽車（General Motors）和飛雅特（Fiat Chrysler）的總和。

特斯拉發佈最新一季財報後，Wedbush的分析師上調特斯拉目標價至每股710美元，比1月初喊出的目標價還高了92％。他認為，特斯拉的股價可能上漲至每股1000美元。

甚至有分析師認為，特斯拉股價未來可能觸及每股7000美元。此類極度樂觀的預估對特斯拉股價上漲推波助瀾，吸引投資者追漲。

不過，喊出特斯拉估股價2024年將達7000美元的Ark investment，卻被媒體爆出4日逢高賣出3萬5253股，按照當日收盤價計算，Ark套現超過3000萬美元，引起外界議論。



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