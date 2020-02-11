奈及利亞武裝份子夜襲奪30命　擄走孕婦還火燒18輛車

▲奈及利亞又出現恐攻 。（圖／翻攝自facebook／The Governor of Borno State）

實習記者崔子柔／綜合報導

非洲奈及利亞（Federal Republic of Nigeria）當地時間9日晚間10點出現武裝份子襲擊，放火燒毀18輛車及造成至少30人死亡，還綁架了數名孕婦、兒童，目前被認為是伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」所為。

根據BBC報導，事件發生在奈國大博爾諾州首府邁杜古里約20公里處的村莊，目擊者表示，武裝份子到處焚燒，火勢還延續到隔天早上，現在還在尋找失蹤的人。

目前尚未確定是哪個組織的行動，但普遍推測是博科聖地所為，該團體打算在奈及利亞東北部打造強硬作風的伊斯蘭國，從事攻擊軍事基地、焚燒村莊等武裝行動已有數十年，在2014年甚至大規模綁架112名女學生，至今還下落不明，此次行動也有多名孕婦及兒童遭綁，但尚未得到明確數目。

奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）表示，正繼續努力救援遭綁架的居民，「這是正面對抗博科聖地或伊斯蘭國恐怖攻擊的理由。」

除了受到武裝份子威脅，奈及利亞近日還爆發一種會導致嘔吐、腫脹與腹瀉的怪病，1月底在首都阿布加（Abuja）東南邊的貝努埃省（Benue）出現首例，直到2月3日，感染此疾病的人數上升到104人，患者都在感染後48小時內死亡。