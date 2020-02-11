奈及利亞爆怪病「感染48hrs內亡」104人都中　非武漢肺炎、伊波拉

▲奈及利亞爆發怪病。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

英國《獨立報》報導，奈及利亞政府警告，國內爆發一種奇怪疾病，會導致嘔吐、腫脹與腹瀉的情況，疫情1月底在首都阿布加（Abuja）東南邊的貝努埃省（Benue）首先發生，直到2月3日，感染此種疾病的人數上升到104人。報導還指出，據悉患者都在感染後的48小時內死亡。

奈及利亞衛生部長尹漢奈爾（Osagie Ehanire）7日說明，這種疾病似乎不是伊波拉（Ebola）或是拉薩病毒（Lassa fever），這兩種潛在致命的病毒出現在西非國家，且似乎也不是現在於中國爆發的2019新型冠狀病毒。

《獨立報》指出，奈及利亞當局形容最新疫情是「奇怪的傳染病」，不到1周時間，就有15人死亡，數十人感染，患者會嘔吐、腹瀉等，首次通報的地點是貝努埃省。另據《每日郵報》（Daily Post）報導，奈國參議員莫羅（Abba Moro）表示，直到2月3日，感染這種疾病的人數已來到104人。

莫羅代表的是貝努埃省地區，在參議院的一項決議中，列舉了感染患者的數據，據悉他們都在感染後的48小時內死亡；這項決議敦促國家的衛生局派出專家，前往疫情中心，以便了解更多有關疾病的細節。

奈及利亞疾病控制中心（NCDC）被要求建立監測措施，藉此抑制疫情。《英國廣播公司》（BBC）報導，衛生部長尹漢奈爾表示，NCDC已在受影響的區域採取緊急行動，政府官員懷疑，是用於捕魚的化學物質導致此種疾病。尹漢奈爾建議國人，如果發現類似的病例，可以撥打0800-970000-10。