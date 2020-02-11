「菲律賓航空」停飛往返台北航班　顧問：禁令至少實施至3/28

▲菲律賓宣布旅遊禁令，各航空紛紛停飛台北航班。圖為桃園機場地勤與旅客。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合外電報導

菲律賓民航委員會10日晚間無預警宣布，禁止14天內去過中港澳的旅客入境，基於「一個中國」原則也將台灣納入禁令名單，立即生效。根據CNN Philippines，菲律賓航空（PAL）一名顧問透露，旅遊禁令沒有確切結束日期，但至少會實施至3月28日，仍不清楚此後航班是否恢復營運。

菲律賓民航委員會10日宣布，禁止14天內有中港澳旅遊史的旅客入境，基於「一中原則」也把台灣納入禁令名單。菲律賓航空方面，馬尼拉飛往北京、廣州、上海、廈門、泉州、香港與澳門的航班取消，往返台北的PR894、PR895、PR890與PR891航班停止營運。宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）也配合政策，5J 310、5J 312，以及2月12日開始的5J 313、5J 311航班都被取消。

▲菲律賓航空顧問透露，禁令至少實施至3月28日。圖為旅客滯留菲律賓機場。（圖／受訪者提供）

菲律賓航空一名顧問表示，「有鑑於菲律賓政府持續實施旅遊限制，即應對新型冠狀病毒疫情的公共衛生與安全措施，我們在3月28日以前被迫取消這些航班……由於旅遊禁令沒有確切結束日期，因此我們也不確定3月28日以後是否會恢復飛行，無法為取消航班的旅客安排自動更換航班服務。」

菲律賓航空在聲明中指出，一旦旅遊禁令解除、航班恢復營運，乘客在機票有效期限內不須支付額外費用，就可以「重新訂票、規劃行程或者退款」。

▲菲律賓政府於預警宣布，禁止中港澳台旅客入境。（圖／翻攝自台灣航空福利社）

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2日下令，禁止來自中港澳、過去14天內有中國旅遊史的旅客入境，菲國班機也禁止前往上述地區。持有菲國護照與永久居留簽證者例外，但仍須接受14天強制隔離。

菲律賓衛生部副部長杜明戈（Eric Domingo）於10日證實，台灣被納入暫時旅遊禁令之中，因世界衛生組織（WHO）認為台灣是中國的一部分，而馬尼拉當局也遵守「一中原則」。

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