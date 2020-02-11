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天花板流下「暗紅謎樣液體」飄惡臭！樓上房客死亡逾7日已成腐屍

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▲美國網友公寓天花板流下謎樣液體，樓上房客死亡超過一周。（圖／翻攝Twitter@daddyallenjoel、@piggyyazalea）

▲美國網友公寓天花板流下謎樣液體。（圖／翻攝Twitter@daddyallenjoel、@piggyyazalea）

記者吳美依／綜合報導

美國明尼蘇達州網友麥凱迪（AJ McCrady）與室友舒爾茨（Evin Schultz）上周發現，家裡總是瀰漫不明的可怕氣味，公寓天花板出現奇怪的深色污漬，最後甚至流下深色謎樣液體。維修人員也摸不著頭緒，想要詢問樓上住戶是否也有相同問題，卻發現一具腐爛遺體。據了解，那一名房客已經死亡超過一周。

麥凱迪的公寓上周開始出現一股不明的「可怕氣味」，牆壁上冒出深色污漬，維修人員也不清楚哪裡出了狀況。他與室友5日發現，深色液體從天花板滴落，沿著牆壁流下，而且「聞起來像魚」，只好再度通報，「他（維修人員）把牆上的東西擦了一點起來檢查，也看不出個所以然。他之後進入樓上那一間公寓，看看房客是不是也有相同的問題，才發現遺體。」

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，麥凱迪表示，「我只知道樓上的房客在睡夢中死亡，他的遺體已經腐爛了，（液體）不知怎麼地滲入我們的公寓。」明尼亞波里斯（Minneapolis）警方發言人埃爾德（John Elder）也證實，樓上公寓內發現一具遺體，現場沒有任何可疑跡象或物品。

麥凱迪5日起在推特上分享這起事件，並且更新後續進度，消息在網路上瘋傳。許多網友紛紛留言表示，「這提醒了我此生永遠不要獨居，沒有人照顧我。」、「這是恐怖電影場景吧，我沒辦法處理，我的天呀。」但也有人提出質疑，指出血液流動方向不一致，噴濺方向不尋常，「直到看見新聞報導以前，我不會相信這個故事。」

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