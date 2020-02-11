超怕武肺吃個飯像「進京趕考」　桌子隔2公尺3塊白布圍起來！

▲目前，中國大陸10日一天就新增確診2478例、108死，累計確診為42638例、1016死。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴重，連外出吃飯都有「進京趕考」的感覺。一位網友在微博上PO出一段影片，內容可以看到，一家拉麵館裡，每張桌子距離大約2公尺，並用三面簾子遮擋住，避免口沫傳染，這也讓網友笑說，「高考也沒這樣！XD」

一位網友在微博上PO出一段影片，內容是他於2/10日到甘蕭省慶陽市一家拉麵館用餐時，發現每張桌子都隔了2公尺，並3面全都用白色布簾圍起來，避免用餐的人聚集飛沫傳染；原PO在影片中表示，「因為現在疫情的關係，大家一般都不敢出來吃飯」。

原PO也表示，「現在餐廳也把桌子的距離放比較遠，間隔開，也用布簾擋起，這樣也比較安全，讓吃飯的人也比較舒服」，之後原PO也笑說，這像是一個單獨雅座的概念，更像以前的進京趕考。

影片PO出後，許多網友也在底下留言，「其實老闆的意思是，自己想吃啥吃啥，不要看別人」、「這位顧客不要偷看別人的飯碗」、「有人說這吃出了科舉考試的感覺」、「心酸，什麼時候才能恢復正常」；也有網友表示，

「我們這裡餐飲全停，只有肯德基麥當勞開著」、「問題是竟然還在開門？？？」、「應該是每撤走一桌就立刻簡單消毒吧？」。