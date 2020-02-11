威士特丹號遭泰國拒絕停靠　「海上人球」繼續漂流乘客焦慮爆發

▲威士特丹號 。（圖／記者洪正達攝）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著新型冠狀病毒疫情持續蔓延，海上郵輪彷彿成為「皮球」，遭到各國拒絕。泰國衛生部長11日表示，當局已禁止荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）的乘客下船；儘管船上並未有人員確診。

《路透社》報導，由於擔心疫情擴大，包括日本、菲律賓等的國家先前都拒絕「威士特丹號」停靠，泰國當局11日也宣布，禁止船上的乘客下船，成為最新拒絕該艘郵輪的國家。泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）透過臉書寫道，「我已發布命令，拒絕（郵輪）停靠碼頭。」

總部設在美國邁阿密的「嘉年華集團」（Carnival Corp）原本10日說明，「威士特丹號」乘客預計13日在曼谷「蘭查邦」（Laem Chabang）下船，船上無人感染俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒。據了解，該艘郵輪承載1455名乘客與802名船員，最初的目的地是日本橫濱，不過後來遭日方拒絕停靠。

「威士特丹號」原先朝著曼谷航行，還不清楚是否會改變方向。同時，另一艘郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）還在隔離中，目前船上已有135起確診；這艘郵輪1月20日從橫濱出發，來自香港的80歲男子下船後被發現感染2019新型冠狀病毒。

ABC新聞報導，「威士特丹號」2月1日離開香港，除了被菲律賓與日本拒絕，台灣、南韓與關島也關上大門，船上乘客如今只能繼續滯留海上，來自澳洲的商人霍爾斯特（David Holst）與妻子一起登船，他在船上度過自己的生日，在海上待了9天讓他相當焦慮，財務上也損失慘重。

霍爾斯特說，他在海上完全看不到陸地，大家的情緒也很不好，「你不能完全擺脫恐懼，那種病毒可能在船上的心情，壓力讓人士氣低落。」

「威士特丹號」本月4日曾停靠高雄港，外傳38名旅客出現症狀，因此紛紛被其他國家拒絕靠港；而船上遊客4日曾下船觀光，對此，我國中央流行疫情指揮中心8日表示，當時已請防疫醫師評估才放行，後續也要求返船不得再下船，依旅客組成評估相關風險小。

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