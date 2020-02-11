美國產品下一個「大買家」？　川普：歐洲對待我們一直很糟糕

▲川普表示，美國接下來應該會與歐盟進行貿易談判。（圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

美國總統川普10日表示，之前已與加拿大、墨西哥及日本達成一系列貿易協定，也和中國達成初步協議，但歐盟仍對美國產品施加「令人無法置信」的障礙，所以美國在貿易方面的下一步，可能就是與歐盟進行談判。

根據《法新社》報導，川普10日在白宮與各州州長見面時指出，美國現在已與加拿大、墨西哥及日本達成一系列貿易協定，甚至也與中國有了初步的協議，可是「歐洲對待我們一直很糟糕」。他表示，美國下一步要進行貿易談判的對象，極有可能是歐洲，「下一個可能會輪到歐洲，我們很認真地在與他們談判。」

事實上，川普之前為了鋼鐵進口的爭端、政府補貼空中巴士（Airbus）及對Google和亞馬遜公司（Amazon）等數位巨擘課稅的爭議，曾對法國酒等歐盟產品祭出懲罰性關稅，導致美國與歐盟之間的關係一度緊張。

另外，川普也曾強制要求歐盟改變貿易政策，並揚言要對歐洲汽車採取懲罰性課稅，不過目前他已暫緩這項決議，且雙方也於2018年中達成休兵共識，並同意就相關議題進行協商，但至今尚未有任何具體成果。

川普當時表示，「不該同時與全世界談判」，因此，打算先聚焦在與中國的貿易爭端上，並和加拿大及墨西哥重新談判北美自由貿易協定。