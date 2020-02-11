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網購沒看清楚就下單　他收到「6公尺巨型恐龍」超錯愕...家變侏儸紀公園

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網購沒看清楚就下單！　糊塗爸意外買「6公尺巨型恐龍」家變侏儸紀公園。（圖／翻攝自Facebook／Andre Bisson）

▲恐龍模型抵達時，男子也嚇了一大跳。（圖／翻攝自Facebook／Andre Bisson

記者李振慧／綜合報導

英國屬地根息島(Guernsey)一名男童因為看了電影後變成恐龍迷，父親為了幫他圓夢便上網買了一個食肉牛龍模型，原本以為模型大約3公尺長可以放在浴缸旁，沒想到送來時竟然是將近6公尺長的超巨大模型，最後還出動起重機才順利放置在自家院子中。

男子比森(Andre Bisson)的4歲兒子西奧(Theo)，自從看了經典電影《恐龍》後，便成為食肉牛龍粉絲，對方向他許願，「希望能得到一隻你看過最大的食肉牛龍」，他便開始在網路上搜尋相關物件，結果意外發現附近澤西島(Jersey)廢棄遊樂園坦巴公園(Tamba Park)剛好在出售模型，便花費英鎊1,000元（約台幣3.8萬元）迅速下單。

比森表示，由於網站上沒有清楚說明模型尺寸，他只能從小圖模糊判斷，模型可能大約3公尺長1.5公尺高，結果要出貨時才發現，模型尺寸竟然大到一般卡車根本裝不下，實際為5.8公尺長2.3公尺高，由於尺寸實在太驚人，最後還動用起重機，花費了約30分鐘才終於放進院中。

比森表示，恐龍模型原本是想當兒子的聖誕禮物，但因為尺寸問題導致延遲，坦巴公園為了賠罪還多送了他們一隻尺寸較小的恐龍模型，導致家中後院看起來就像是侏儸紀公園的場景。西奧後來將巨型模型取名叫查茲(Chaz)，並且把模型當成是世界上最好的朋友，比森笑稱，「西奧常常說不想上學，因為他不想把查茲獨自留在家，他就像是擁有了一隻恐龍寵物一樣。」
 

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